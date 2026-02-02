Catalán apuntó contra Jaldo por oponerse a la baja del impuesto a las Ganancias en la modernización laboral

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, cuestionó duramente a los gobernadores que se oponen a uno de los capítulos centrales de la modernización laboral impulsada por el presidente Javier Milei, en particular el que propone la baja del impuesto a las Ganancias.
A través de un posteo en sus redes sociales, Catalán apuntó contra los mandatarios provinciales que rechazan la reducción de la carga impositiva, entre ellos el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Según sostuvo, la modernización laboral es una condición indispensable para que más empresas inviertan y se instalen en la Argentina.
“La modernización laboral que está impulsando el presidente @JMilei es clave para que más empresas inviertan y se instalen en la Argentina. Sin reglas modernas y sin alivio impositivo no hay empleo genuino ni crecimiento posible”, expresó.
En ese marco, Catalán manifestó su preocupación por la postura de algunos gobernadores frente al avance de la reforma. “Llama la atención —y preocupa— escuchar a varios gobernadores, incluido el de Tucumán, quejarse porque la reforma avanza en bajar el impuesto a las Ganancias. ¿De verdad el problema es que la gente y las empresas paguen menos impuestos?”, planteó.
Para el dirigente libertario, el trasfondo del rechazo no es económico sino político. “Lo que en realidad no quieren bajar es el gasto político obsceno que sostienen en los estados provinciales. Prefieren seguir exprimiendo al sector productivo antes que ajustar sus propios privilegios”, afirmó.
Finalmente, Catalán remarcó que si se busca una Argentina y un Tucumán con crecimiento real, las provincias deben acompañar el rumbo del Gobierno nacional. “Si queremos una Argentina pujante y un Tucumán pujante, los gobiernos provinciales tienen que hacer lo mismo que está haciendo la Nación: bajar el gasto político para poder bajar impuestos”, concluyó.