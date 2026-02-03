El rating de Wanda Nara contra la "China" Suarez: quién ganó la batalla por los puntos este lunes

El Trece y Telefe se unieron, aunque de manera aparentemente indirecta, a un enfrentamiento ya conocido entre el público argentino. En un mano a mano por el interés de los espectadores, Wanda Nara y Eugenia “China” Suárez compitieron durante el Prime Time televisivo, lo que se vivió como un Súperlunes tras uno de los meses más complicados en dos décadas para la señal de aire.
La nueva emisión de MasterChef junto con el debut de la serie Hija del Fuego tuvo como resultado una fecha histórica para la pantalla chica argentina. En un duelo con un trasfondo enrevesado, las emisoras se enfrentaron este lunes 2 de febrero con sus programaciones que fueron modificadas para lograr que ambas figuras se encuentren en los dispositivos de todo el país.
Cambios en la programación para un duelo simbólico
MasterChef Celebrity adelantó su horario con una edición especial para competir con el estreno de la ficción de la “China” Suárez. En esta batalla del rating, los números de la televisión abierta registraron un mayor encendido, en una velada que también estuvo marcada por el regreso de Rodolfo Barili a la conducción de Telefe Noticias y de Dominique Metzger y Nelson Castro a Telenoche. En esta carrera, el informativo del canal de las pelotitas se impuso con un pico de 7.1 puntos versus los 3.1 de eltrece.
Terminado el reporte de noticias, le llegó el turno a la nueva producción de la ex Casi Ángeles, “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, basada en una historia de intriga, acción y pasión en la que la modelo se pone en la piel de Letizia, una mujer extranjera que irrumpe para casarse con un poderoso empresario local. La novela es la nueva apuesta del Prime Time de eltrece y se emite a las 21:15.
Los números del comienzo
El programa que tiene como protagonistas a otras figuras como Diego Cremonesi, Eleonora Wexler y Joaquín Ferreira, entre otros, comenzó con un piso de 3.0 puntos.
Pocos minutos después le tocó el turno a la gala de eliminación de MasterChef. En el comienzo, el reality ya marcaba unos 7.2 puntos de rating, liderando la franja. El músico santiagueño, la ex de Turco Naim, el actor, la influencer, Claudio ‘Turco’ Husaín y Andy Chango, que no logró cumplir el desafío en la gala de beneficios, tuvieron que dejarlo todo para continuar en carrera.
El ganador de la batalla televisiva
La ficción de eltrece de venganzas y crímenes brutales logró alcanzar una marca máxima de 4.2 puntos, unos 270 mil espectadores. Mientras que el certamen de cocina llegó a unos notables 13.1 puntos, con 880 mil televidentes en la transmisión, en la noche en que Rusherking y Miguel Ángel Rodríguez quedaron en la cuerda floja a la vez que Emilia Attias y Evangelina Anderson fueron las destacadas. Finalmente, el artista urbano fue eliminado de uno de los desafíos más complejos hasta el momento.