El rating de Wanda Nara contra la "China" Suarez: quién ganó la batalla por los puntos este lunes

Cambios en la programación para un duelo simbólico

MasterChef Celebrity adelantó su horario con una edición especial para competir con el estreno de la ficción de la “China” Suárez. En esta batalla del rating, los números de la televisión abierta registraron un mayor encendido, en una velada que también estuvo marcada por el regreso de Rodolfo Barili a la conducción de Telefe Noticias y de Dominique Metzger y Nelson Castro a Telenoche. En esta carrera, el informativo del canal de las pelotitas se impuso con un pico de 7.1 puntos versus los 3.1 de eltrece.