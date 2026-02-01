Ordenaron la detención de la pareja de Sosa por el crimen de Érika

Según explicaron fuentes judiciales, la demora en solicitar la detención obedeció a la necesidad de llevar adelante medidas complementarias para reforzar el cuadro probatorio. Una de ellas habría sido el secuestro de una motocicleta que presuntamente utilizó Sosa, diligencia solicitada por personal de Homicidios que no habría sido avalada por el fiscal Carlos Picón, el segundo funcionario que intervino en la causa.