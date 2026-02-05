Reforma laboral: la presión del Gobierno funcionó y la media sanción está al caer

La Casa Rosada logró un triunfo político estratégico este miércoles al conseguir desarticular la reunión de gobernadores que se preveía realizar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La cancelación del encuentro fue recibida con marcado optimismo en las filas libertarias, donde se interpretó el cónclave fallido como el fin de una amenaza directa a las pretensiones oficiales de avanzar en el Senado con la reforma laboral.
Con la cumbre del CFI fuera de agenda, el oficialismo buscó despejar el camino para el tratamiento de la reforma laboral, previsto para el próximo miércoles en el recinto de la Cámara alta. En el Palacio de Gobierno consideran que la dispersión de los mandatarios provinciales debilita cualquier intento de resistencia en bloque, permitiendo una negociación más atomizada y favorable a los intereses del Ejecutivo nacional.
Ayer, durante dos horas, la mesa política del Gobierno se reunirá durante dos horas para definir la estrategia final. El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien coordinó los pasos a seguir de cara al debate en el recinto. La reunión de alto nivel contó con una presencia de peso: Patricia Bullrich, jefa de bloque en el Senado; Martín Menem, titular de Diputados; y los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía). También participó el asesor Santiago Caputo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Desde el entorno presidencial señalaron que el éxito en la desarticulación del bloque de gobernadores fue fruto de la “gestión directa” de Diego Santilli. El Ministro del Interior intensificó su agenda en los últimos días, desplegando una serie de promesas vinculadas al reparto de fondos que terminaron de convencer a varios mandatarios de no asistir a la cita del CFI.
El raid de Santilli incluyó reuniones clave con Sergio Ziliotto (La Pampa) y viajes relámpago a Corrientes para entrevistarse con Juan Pablo Valdés, a Chubut para dialogar con Ignacio Torres. Asimismo, mantuvo contactos con Rogelio Frigerio de Entre Ríos y con el bloque del norte compuesto por Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo, logrando quebrar la unidad de acción.
Fondos en pugna
Pese al avance, el punto de mayor conflicto sigue siendo la propuesta de bajar el impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que impacta directamente en los recursos coparticipables. Los gobernadores observan con desconfianza esta quita, ya que temen que la pérdida de ingresos corrientes no sea compensada de manera inmediata, afectando la solvencia de sus provincias.
La postura de Nación es estrictamente técnica y optimista. En los pasillos del Balcarce 50 sostienen que una menor carga tributaria incentivará la formalización laboral y dinamizará la economía, lo que eventualmente incrementará la recaudación total. Sin embargo, los gobernadores se niegan a votar calculando en supuestos y advierten que, a priori, la medida solo garantiza un empeoramiento de las arcas provinciales bajo su gestión.
En paralelo a la discusión por Ganancias, la Casa Rosada ha sido tajante respecto a otros reclamos de financiamiento. Fuentes gubernamentales confirmaron que no hay lugar para acceder al pedido de los mandatarios para coparticipar el impuesto al cheque, cerrando una puerta que las provincias consideraban vital para equilibrar sus presupuestos ante el recorte de transferencias.
Por su parte, Patricia Bullrich, quien lidera las negociaciones por los votos en el Senado, se mostró sumamente confiada tras reunirse con bloques de la oposición aliada. La funcionaria aseguró que la reforma laboral está “en un 95% cerrada”, dando a entender que el grueso de los artículos ya cuenta con el consenso necesario para su aprobación la próxima semana.
Negociación contrarreloj
Aún persiste la duda sobre si el oficialismo mantendrá una intransigencia total respecto a los artículos más polémicos de la reforma. Algunos gobernadores sospechan que Economía podría beneficiarse si el proyecto fracasa en ciertos puntos, ya que mantener el régimen actual de Ganancias para sociedades evitaría la merma en la recaudación que el Gobierno tanto pregona querer reducir.
El debate de ayer incluyó también otros puntos sensibles como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), donde se evalúa diferenciar el aporte del 3% según el tamaño de la empresa. Al mismo tiempo, el oficialismo se prepara para dar batalla por la derogación de estatutos especiales, como el del Periodista, un artículo que promete generar fuertes cruces con los bloques opositores en el recinto.
Más allá de los detalles técnicos, el Poder Ejecutivo busca enviar una señal de fortaleza institucional y asegura que la media sanción es un hecho irreversible. Para el presidente Javier Milei, la aprobación de la ley —con o sin modificaciones— es la herramienta necesaria para demostrar a los mercados internacionales su capacidad de gestión y su poder político para movilizar reformas estructurales.
“Con mi voto no”: Yedlin cuestionó el pragmatismo de Jaldo
La interna en el peronismo tucumano sumó un nuevo capítulo de tensión tras las declaraciones del diputado nacional Pablo Yedlin, quien salió al cruce de la postura “pragmática” adoptada por el gobernador Osvaldo Jaldo respecto a las negociaciones con el Gobierno Nacional. “No es un tema de ‘negociación’ con el poder ejecutivo nacional, es el modelo, y lo que hay que discutir es justamente eso. El DNU 70, la Ley Bases, la reforma laboral, no son ‘negociaciones pragmáticas’ son la base del modelo. Con mi voto no”, publicó el legislador de Unión por la Patria. Yedlin acompañó su tuit con una publicación periodística donde el Gobernador justificó la necesidad de acompañar medidas de Nación.
Fecha lista en Diputados: el Régimen Penal Juvenil llega al recinto
El oficialismo llegó a un acuerdo con sectores de la oposición y convocará a sesión el jueves de la semana que viene en la Cámara de Diputados para tratar el Régimen Penal Juvenil, que tiene como punto principal la baja de la edad de imputabilidad. Un día antes será el plenario de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Juventudes y Presupuesto para firmar el dictámen. El despacho que el oficialismo había conseguido el año pasado perdió estado parlamentario por lo que el trámite debe realizarse otra vez. Si bien el proyecto impulsado por Milei proponía bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, el año pasado bloques aliados presionaron para poner el límite en 14 años.