Si tenés un proyecto documental, esta convocatoria del Incaa puede financiarlo

Quienes tengan una historia real para contar, una investigación avanzada o una idea documental lista para convertirse en película, tienen una oportunidad concreta para dar el salto. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió la convocatoria “1er Llamado de Largometrajes de Documental Digital – 2026”, destinada a realizadores integrales de todo el país.
La propuesta apunta a fortalecer la producción documental argentina y, al mismo tiempo, a impulsar nuevas voces y miradas en el cine. Se seleccionarán 24 proyectos ganadores que recibirán un premio de U$S15.000 cada uno para llevar adelante su largometraje.
Una convocatoria pensada para nuevos talentos
Este llamado tiene un objetivo claro: respaldar la creatividad emergente y fomentar la producción de documentales de calidad y competitividad en todo el país. El foco está puesto en realizadores integrales, es decir, personas capaces de desarrollar, producir y dirigir su propio proyecto audiovisual.
La convocatoria no está limitada a grandes productoras ni a trayectorias consolidadas. Por el contrario, busca ampliar el mapa de voces del cine documental argentino, con propuestas que aporten miradas originales, territoriales y contemporáneas.
Qué tipo de proyectos se pueden presentar
El Incaa invita a presentar proyectos de películas documentales de largometraje que tengan:
- Una duración mínima de 60 minutos
- Una duración máxima de 120 minutos
- Soporte de filmación digital
- Finalización acorde al protocolo de entrega de copia “A” vigente
Esto implica que no se trata de ideas en estado inicial, sino de proyectos que ya tengan un desarrollo avanzado y que estén en condiciones de convertirse en una producción concreta.
Cuánto financiamiento otorga el Incaa
Serán seleccionados 24 proyectos en todo el país. Cada uno recibirá un premio de U$S15.000.
Este monto representa un impulso clave para etapas de producción, rodaje y posproducción, y puede convertirse en la diferencia entre que un proyecto quede en carpeta o llegue efectivamente a la pantalla.
Fecha clave para no quedar afuera
El plazo de presentación ya está en marcha y tiene un cierre muy preciso: 20 de febrero de 2026 a las 14.
Las inscripciones que ingresen fuera de ese rango horario no serán aceptadas, por lo que es fundamental no dejar la carga para último momento.
Cómo se realiza la inscripción
La inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma Incaa en Línea. No se aceptarán presentaciones por otros medios.
Para quienes tengan dudas técnicas sobre el funcionamiento del sistema, el Incaa habilitó un correo específico de consultas: enlinea@incaa.gob.ar
En tanto, las consultas vinculadas a las bases, requisitos y condiciones de la convocatoria pueden enviarse a concursospromocion@incaa.gob.ar
Toda la información detallada, junto con las bases y condiciones oficiales, se encuentra disponible en el sitio web del INCAA, en la sección INCAA en Línea.