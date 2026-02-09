Si tenés un proyecto documental, esta convocatoria del Incaa puede financiarlo

Quienes tengan una historia real para contar, una investigación avanzada o una idea documental lista para convertirse en película, tienen una oportunidad concreta para dar el salto. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) abrió la convocatoria “1er Llamado de Largometrajes de Documental Digital – 2026”, destinada a realizadores integrales de todo el país.