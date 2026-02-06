Construcción en Argentina: la actividad rebotó en diciembre y creció 6,3% durante el año pasado

Si se considera el desempeño acumulado de todo 2025 frente a 2024, el asfalto lidera las subas con un incremento de 42,6%. Le siguen los artículos sanitarios de cerámica (31,7%), el hormigón elaborado (20,9%), el hierro redondo y aceros para la construcción (13,7%), los mosaicos graníticos y calcáreos (12,9%) y las placas de yeso (10,0%). También se registraron aumentos en pisos y revestimientos cerámicos (6,6%), pinturas para construcción (5,5%), cemento portland (5,5%), el resto de los insumos (4,1%) y cales (0,7%). En sentido contrario, el yeso y los ladrillos huecos cerraron el año con descensos de 2,8% cada uno.