Construcción en Argentina: la actividad rebotó en diciembre y creció 6,3% durante el año pasado

La actividad de la construcción cerró 2025 con cifras positivas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que en diciembre el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un crecimiento interanual de 2,9%, mientras que el acumulado de los doce meses del año reflejó un aumento de 6,3% respecto del mismo período de 2024.
En la comparación mensual, el índice desestacionalizado registró en diciembre una suba de 3,8% frente a noviembre, en tanto que la serie tendencia-ciclo evidenció un leve avance de 0,2%, lo que sugiere una evolución moderada pero sostenida del sector.
El análisis del consumo aparente de insumos para la construcción durante diciembre de 2025 exhibe comportamientos dispares. Entre los incrementos interanuales se destacan los artículos sanitarios de cerámica, con un alza de 40,0%; el resto de los insumos -que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción-, con 31,9%; el hierro redondo y aceros para la construcción, con 29,7%; las pinturas para construcción, con 10,2%; y el hormigón elaborado, con 8,4%.
En contrapartida, varios insumos mostraron caídas frente a diciembre del año anterior. Las bajas más pronunciadas se observaron en ladrillos huecos (-20,7%), mosaicos graníticos y calcáreos (-15,1%), yeso (-12,3%) y pisos y revestimientos cerámicos (-11,1%). También retrocedieron las cales (-5,4%), las placas de yeso (-1,9%), el asfalto (-1,6%) y el cemento portland (-1,2%).
Si se considera el desempeño acumulado de todo 2025 frente a 2024, el asfalto lidera las subas con un incremento de 42,6%. Le siguen los artículos sanitarios de cerámica (31,7%), el hormigón elaborado (20,9%), el hierro redondo y aceros para la construcción (13,7%), los mosaicos graníticos y calcáreos (12,9%) y las placas de yeso (10,0%). También se registraron aumentos en pisos y revestimientos cerámicos (6,6%), pinturas para construcción (5,5%), cemento portland (5,5%), el resto de los insumos (4,1%) y cales (0,7%). En sentido contrario, el yeso y los ladrillos huecos cerraron el año con descensos de 2,8% cada uno.
