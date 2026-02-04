Un amistoso, dos objetivos muy distintos: San Martín busca rodaje y Tucumán Central se prepara para su final

El amistoso del sábado en La Ciudadela tendrá algo más que 90 minutos y un marcador que no quedará en los libros. Para San Martín de Tucumán, el cruce ante Tucumán Central será el primer contacto con su gente en este arranque de temporada y una oportunidad concreta para empezar a aceitar el funcionamiento de cara a la Primera Nacional. Para el “Rojo” de Villa Alem, en cambio, el partido llega en un momento bisagra: a días de disputar la final por el ascenso al Federal A, con un rival que saldrá de la llave entre General Paz Juniors y Central Argentino de La Banda.
El encuentro se jugará el sábado, desde las 17.30, en La Ciudadela y contará con acceso para el público local. Será la primera prueba en casa para el equipo de Andrés Yllana, que transita las semanas iniciales de preparación, mueve las piernas y busca sensaciones antes del debut oficial. Sin la presión del resultado, pero con la exigencia propia de un club grande, San Martín intentará mostrar rasgos de identidad, ritmo e intensidad, en un escenario que siempre eleva la vara.
Del otro lado, Tucumán Central llega con la cabeza puesta en una meta concreta. El parate de las últimas semanas obliga a sostener la forma y a no perder competitividad y, en ese contexto, el amistoso aparece como una herramienta clave. “Es un partido amistoso lindo para jugar y disfrutar; el foco está en sumar ritmo de juego y llegar de la mejor manera al partido por el ascenso”, explicó Nelson Martínez Llanos, uno de los referentes del plantel.
Matías Smith remarcó la importancia de volver a competir. “El objetivo es poder ir agarrando ritmo a pocos días de la final. El parate de estas tres semanas es negativo, teniendo en cuenta que el rival que sea por el ascenso siempre estuvo en competencia. En lo personal, jugar con San Martín y con su gente va a ser una linda experiencia”, indicó. Para un plantel que se apoya en el sentido de pertenencia y el empuje colectivo, medirse ante un rival profesional suma confianza y roce.
Desde el banco, el entrenador Walter Arrieta dejó en claro cuál será la búsqueda. “Se prioriza el buen juego, la dinámica; creo que es lo que más se busca en partidos así, tratando de evitar el roce y buscando tener volumen de juego”, señaló el DT. La idea es clara: competir, pero sin desnaturalizar el objetivo mayor. Tucumán Central pretende sostener su propuesta, ganar fluidez y llegar entero a la final que puede marcar un antes y un después en su historia reciente.
Esa motivación se replica en el vestuario. Matías Perdigón destacó el valor del desafío. “Es importante para todos jugar con jugadores profesionales; a uno lo motiva y también sirve para lo que viene, que es la final. Poder seguir teniendo rodaje es clave para llegar bien”, enfatizó. En la misma línea, Franco “Chicho” Flores subrayó el impacto del rival. “Siempre jugar contra un grande es motivante. Nos va a servir mucho para trabajar en lo táctico y en lo físico, porque es un equipo de otro nivel que mete mucha intensidad”, dijo.
Así, el amistoso se presenta como un cruce de realidades y necesidades. San Martín busca ensamblar piezas y empezar a construir su camino en una temporada larga y exigente. Tucumán Central, en cambio, utiliza el partido como un ensayo general antes de la función más importante. El sábado, en La Ciudadela, ambos pondrán algo en juego: uno, sensaciones y funcionamiento; el otro, confianza y continuidad. El resultado será anecdótico, pero el partido promete decir mucho.