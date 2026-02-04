Un amistoso, dos objetivos muy distintos: San Martín busca rodaje y Tucumán Central se prepara para su final

El amistoso del sábado en La Ciudadela tendrá algo más que 90 minutos y un marcador que no quedará en los libros. Para San Martín de Tucumán, el cruce ante Tucumán Central será el primer contacto con su gente en este arranque de temporada y una oportunidad concreta para empezar a aceitar el funcionamiento de cara a la Primera Nacional. Para el “Rojo” de Villa Alem, en cambio, el partido llega en un momento bisagra: a días de disputar la final por el ascenso al Federal A, con un rival que saldrá de la llave entre General Paz Juniors y Central Argentino de La Banda.