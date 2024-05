Nuevos créditos hipotecarios: cómo funciona la cláusula que se activa si la inflación sube más que los salarios

Para González Rouco, la entidad oficial hizo un buen diagnóstico, pero aplicó una mala solución. “No me termina de cerrar la idea porque ofrecen ponerle un tope al aumento a cambio de dos cosas: lo que no se paga hoy, se paga al final; y tiene un costo equivalente al 1,5% del saldo, que se traduce en 1,5 puntos de tasa. Entonces, el crédito pasa a de tener una tasa de 4,5% a una de 6%. Eso significa que la cuota, desde el principio, aumenta 20%. Entonces, limita el aumento, pero la cuota arranca 20% arriba. Me parece muy caro”, consideró.