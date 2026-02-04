El Banco Central capta más divisas para reservas

El aumento del último mes de la posición extranjera, que tocaron un máximo desde agosto de 2021 al llegar a U$S 46.240 millones, también se vio impulsado por la suba en el precio internacional del oro, que suele ser considerado un resguardo frente a la volatilidad global y su variación repercute directamente en las cuentas del BCRA, consigna el sitio Infobae.com. De hecho, la entidad dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor de la onza llegó a ubicarse por encima de U$S 5.600 la semana anterior, aunque luego descendió hasta los U$S 4.950 actuales. Esa primera baja impactó de forma negativa en la contabilidad del organismo, pero hoy le sumó volumen al marcar un alza de más de 6% en el día. Las estimaciones oficiales para 2026 prevén que la adquisición neta de divisas podría ubicarse entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones.