El Banco Central capta más divisas para reservas

Hace 3 Hs

El Banco Central (BCRA) mantuvo el saldo positivo en la compra de divisas y superó los U$S 1.200 millones en 2026 luego de adquirir ayer U$S 57 millones, lo que representa más del 12% de la meta anual de acumulación de reservas establecida para todo el año. La entidad hilvanó 22 ruedas consecutivas con racha compradora, en las que acumuló U$S 1.253 millones, en línea con el comienzo de la denominada “fase 4” del programa económico actual. Para abastecerse de dólares, el BCRA emite pesos sin esterilizar, lo que permite asegurar liquidez en el mercado y evitar que una escasez de dinero provoque un aumento en las tasas de interés.

Como contrapartida de las compras diarias, las reservas internacionales se ubicaron en U$S 45.673 millones, tras experimentar un incremento diario de U$S 564 millones, aunque todavía no pudieron recuperar el terreno perdido desde finales de enero.

El aumento del último mes de la posición extranjera, que tocaron un máximo desde agosto de 2021 al llegar a U$S 46.240 millones, también se vio impulsado por la suba en el precio internacional del oro, que suele ser considerado un resguardo frente a la volatilidad global y su variación repercute directamente en las cuentas del BCRA, consigna el sitio Infobae.com. De hecho, la entidad dispone de cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas. El valor de la onza llegó a ubicarse por encima de U$S 5.600 la semana anterior, aunque luego descendió hasta los U$S 4.950 actuales. Esa primera baja impactó de forma negativa en la contabilidad del organismo, pero hoy le sumó volumen al marcar un alza de más de 6% en el día. Las estimaciones oficiales para 2026 prevén que la adquisición neta de divisas podría ubicarse entre U$S 10.000 millones y U$S 17.000 millones.

