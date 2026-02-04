Qué significa tener los nudillos de los dedos hinchados y cómo tratarlos

La hinchazón en los nudillos es una molestia frecuente que puede aparecer de forma repentina o instalarse de manera progresiva. Aunque muchas veces se la vincula a golpes o sobrecarga de las manos, también puede estar asociada a procesos inflamatorios, retención de líquidos o problemas articulares.
Identificar la causa de los nudillos hinchados es fundamental para determinar el tratamiento adecuado y saber cuándo conviene consultar a un especialista. En algunos casos, se trata de una afección transitoria, pero en otros puede ser la señal de una condición de salud que requiere seguimiento médico.
¿Qué significan los nudillos hinchados de las manos?
De acuerdo con la publicación de Mirror, una mala alimentación puede provocar la hinchazón en los nudillos, pero también puede tratarse de hipercolesterolemia familiar, una afección que “evita que el cuerpo se deshaga del tipo de colesterol que puede acumularse en las arterias y causar enfermedades cardíacas”, según explica Clínica Mayo.
Esta afección se caracteriza por los siguientes síntomas en el cuerpo:
- Depósitos de colesterol “malo” o LDL en las manos, codos y rodillas
- Engrosamiento del tendón de Aquiles y en algunos tendones de las manos
- Aparición de arco corneal, es decir un anillo blanco o gris alrededor del iris del ojo
- El tratamiento para esta enfermedad pasa por llevar un estilo de vida saludable y el uso de una variedad de medicamentos.
¿Cómo bajar el colesterol alto?
La mejor manera de bajar el colesterol es llevar una dieta saludable como por ejemplo, el plan de alimentación DASH, según sugiere Medline Plus, que incluye grasas más saludables, como las carnes magras, nueces y aceites insaturados como aceites de canola, oliva y cártamo.
En este tipo de alimentación también se incluye:
Cereales como la avena y el salvado de avena
Frutas como manzanas, plátanos, naranjas, peras y ciruelas
Legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, frijoles de carete y habas
Pescados rico en ácidos grasos omega-3, como el salmón, el atún (enlatado o fresco) y la caballa
Limitar el consumo de sal
Limitar el alcohol