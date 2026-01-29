En Argentina, cuatro de cada 10 casos de cáncer podrían prevenirse con cambios de hábitos y controles a tiempo

El impacto del estilo de vida

Los especialistas advierten que el estilo de vida de la población argentina tiene un peso significativo en la incidencia del cáncer. El país registra uno de los porcentajes más altos de la región de casos asociados a la obesidad y al consumo de alcohol. Además, una proporción relevante de tumores está vinculada a infecciones prevenibles, como el virus del papiloma humano o la hepatitis B, para las cuales existen vacunas gratuitas incluidas en el Calendario Nacional.