¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

¿Quién en el Príncipe Andrés?: involucrado en los archivos de Jeffrey Epstein

El príncipe, ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono como el tercer hijo de la difunta reina Isabel II. En la estructura familiar, se sitúa por debajo de sus hermanos mayores, el rey Carlos y Ana, la princesa real. De su matrimonio pasado con Sarah Ferguson, quien perdió su distinción como duquesa de York cuando él renunció a su tratamiento real, nacieron sus dos hijas: las princesas Beatriz y Eugenia.