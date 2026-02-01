Secciones
SociedadActualidad

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

Los archivos contienen referencias a diversas personalidades, aunque la agencia AFP aclaró que ninguna de ellas figura como imputada en el expediente actual.

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein Principe Andrés y Jeffrey Epstein
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Una serie de documentos relacionados con la investigación del agresor sexual Jeffrey Epstein se hizo pública este viernes. Los archivos contienen referencias a diversas personalidades, aunque la agencia AFP aclaró que ninguna de ellas figura como imputada en el expediente actual.

Caso Epstein: nuevos documentos mencionan a Trump, Gates, Musk y al príncipe Andrés

Caso Epstein: nuevos documentos mencionan a Trump, Gates, Musk y al príncipe Andrés

En el caso de Donald Trump, los archivos incluyen una lista elaborada por el FBI con acusaciones de agresión sexual. La mayoría proviene de llamadas anónimas o informaciones no verificadas recibidas por el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas.

El documento expone correos entre Epstein y el ex príncipe Andrés de Inglaterra. En septiembre de 2010, Andrés invitó al financiero a cenar en el Palacio de Buckingham, asegurando que tendrían privacidad. La invitación se cursó un mes después de que Epstein le ofreciera presentarle a una mujer rusa de 26 años.

¿Quién en el Príncipe Andrés?: involucrado en los archivos de Jeffrey Epstein

El príncipe, ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono como el tercer hijo de la difunta reina Isabel II. En la estructura familiar, se sitúa por debajo de sus hermanos mayores, el rey Carlos y Ana, la princesa real. De su matrimonio pasado con Sarah Ferguson, quien perdió su distinción como duquesa de York cuando él renunció a su tratamiento real, nacieron sus dos hijas: las princesas Beatriz y Eugenia.

Tras diversas conversaciones con su hermano, el rey Carlos III, Andrés de York dejará de emplear sus títulos reales de forma definitiva. Esta decisión marca el fin de su uso del título de duque de York en cualquier contexto oficial. La medida consolida un alejamiento total de las funciones de Estado que desempeñaba anteriormente como miembro activo de la Corona.

Este proceso de retiro comenzó formalmente en 2022, año en que devolvió sus rangos militares y patronatos reales a la institución. Asimismo, el príncipe renunció al tratamiento de "Su Alteza Real" para asuntos oficiales a raíz de las acusaciones de abuso sexual presentadas en una demanda civil en Estados Unidos. Aquel suceso precipitó su salida definitiva de la vida pública y la pérdida de sus honores institucionales.

¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein Foto filtrada de los archivos de Epstein

Intercambios con Musk y Branson, en los archivos de Epstein

Los archivos también registran comunicaciones con Elon Musk. En correos de noviembre de 2012, Epstein consultó al empresario sobre quiénes lo acompañarían en un vuelo a su isla, a lo que Musk respondió preguntando por el día de la "fiesta más salvaje".

Tras la difusión de los textos, el dueño de X declaró que la correspondencia podría malinterpretarse y pidió que se procese a quienes cometieron delitos graves con menores.

Respecto al británico Richard Branson, un correo de 2013 evidencia un trato cercano. El fundador de Virgin Group escribió que le gustaría ver a Epstein, agregando la frase: "¡Siempre y cuando traigas a tu harén!". Un portavoz de Branson aclaró que el contacto fue limitado y ocurrió hace más de una década, reiterando el repudio del magnate a las acciones de Epstein.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
1

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
2

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
3

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
4

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
5

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Llueve sobre mojado
6

Llueve sobre mojado

Más Noticias
Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

Esta popular araña es más venenosa que una cobra y más tóxica que el ácido: cómo eliminarla de casa

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

¿Quién se fue de MasterChef Celebrity?: eliminación y una emotiva despedida

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Comentarios