¿Quién es el príncipe Andrés? La historia del heredero implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein

Una serie de documentos relacionados con la investigación del agresor sexual Jeffrey Epstein se hizo pública este viernes. Los archivos contienen referencias a diversas personalidades, aunque la agencia AFP aclaró que ninguna de ellas figura como imputada en el expediente actual.
En el caso de Donald Trump, los archivos incluyen una lista elaborada por el FBI con acusaciones de agresión sexual. La mayoría proviene de llamadas anónimas o informaciones no verificadas recibidas por el Centro Nacional de Operaciones de Amenazas.
El documento expone correos entre Epstein y el ex príncipe Andrés de Inglaterra. En septiembre de 2010, Andrés invitó al financiero a cenar en el Palacio de Buckingham, asegurando que tendrían privacidad. La invitación se cursó un mes después de que Epstein le ofreciera presentarle a una mujer rusa de 26 años.
¿Quién en el Príncipe Andrés?: involucrado en los archivos de Jeffrey Epstein
El príncipe, ocupa el octavo lugar en la línea de sucesión al trono como el tercer hijo de la difunta reina Isabel II. En la estructura familiar, se sitúa por debajo de sus hermanos mayores, el rey Carlos y Ana, la princesa real. De su matrimonio pasado con Sarah Ferguson, quien perdió su distinción como duquesa de York cuando él renunció a su tratamiento real, nacieron sus dos hijas: las princesas Beatriz y Eugenia.
Tras diversas conversaciones con su hermano, el rey Carlos III, Andrés de York dejará de emplear sus títulos reales de forma definitiva. Esta decisión marca el fin de su uso del título de duque de York en cualquier contexto oficial. La medida consolida un alejamiento total de las funciones de Estado que desempeñaba anteriormente como miembro activo de la Corona.
Este proceso de retiro comenzó formalmente en 2022, año en que devolvió sus rangos militares y patronatos reales a la institución. Asimismo, el príncipe renunció al tratamiento de "Su Alteza Real" para asuntos oficiales a raíz de las acusaciones de abuso sexual presentadas en una demanda civil en Estados Unidos. Aquel suceso precipitó su salida definitiva de la vida pública y la pérdida de sus honores institucionales.
Intercambios con Musk y Branson, en los archivos de Epstein
Los archivos también registran comunicaciones con Elon Musk. En correos de noviembre de 2012, Epstein consultó al empresario sobre quiénes lo acompañarían en un vuelo a su isla, a lo que Musk respondió preguntando por el día de la "fiesta más salvaje".
Tras la difusión de los textos, el dueño de X declaró que la correspondencia podría malinterpretarse y pidió que se procese a quienes cometieron delitos graves con menores.
Respecto al británico Richard Branson, un correo de 2013 evidencia un trato cercano. El fundador de Virgin Group escribió que le gustaría ver a Epstein, agregando la frase: "¡Siempre y cuando traigas a tu harén!". Un portavoz de Branson aclaró que el contacto fue limitado y ocurrió hace más de una década, reiterando el repudio del magnate a las acciones de Epstein.