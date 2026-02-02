Secciones
Si sos emprendedor, gastronómico o productor, la Feria del Jardín quiere sumarte

La inscripción está abierta durante todo febrero mediante un formulario que se encuentra en el link de las historias de Instagram @feriaciudadjardin.yb.

FERIA. Emprendedores, artesanos, productores y gastronómicos pueden inscribirse a la convocatoria durante todo febrero.
Hace 1 Hs

La Feria Ciudad Jardín, uno de los espacios de encuentro de Yerba Buena, abrió su convocatoria para sumar nuevos emprendimientos a su propuesta. Durante todo febrero, emprendedores, artesanos, productores agroecológicos y gastronómicos podrán postularse para formar parte de este paseo que cada fin de semana reúne a vecinos, familias y visitantes.

El llamado está orientado a proyectos que quieran mostrar y vender su trabajo en un entorno que combina consumo local, producción independiente y un paseo al aire libre que ya se instaló como parte del circuito habitual de la ciudad.

Una oportunidad para mostrar lo que hacés

La convocatoria está dirigida a emprendedores y artesanos que busquen un espacio donde dar a conocer sus productos, conectar con nuevos clientes y formar parte de una feria que prioriza el trabajo local y el intercambio directo con la comunidad.

La Feria Ciudad Jardín se caracteriza por ofrecer una propuesta variada, donde conviven puestos de diseño, artesanías, productos elaborados de manera independiente y propuestas originales.

Convocatoria para foodtrucks y gastronómicos

Además de los puestos de emprendedores, el llamado incluye a foodtrucks y proyectos gastronómicos que quieran integrar la oferta de la feria. 

Quienes tengan un foodtruck o desarrollen un emprendimiento gastronómico pueden postularse para formar parte de este paseo, que combina compras, paseo al aire libre y opciones para comer en el lugar.

Mercado Agroecológico Ciudad Jardín

Dentro de la feria funciona también el Mercado Agroecológico Ciudad Jardín, un espacio destinado a productores y emprendimientos vinculados a la producción agroecológica. La convocatoria apunta a sumar nuevos proyectos que trabajen con esta lógica y quieran ofrecer sus productos directamente al público.

Este sector se convirtió en un punto de interés para quienes buscan alimentos frescos, producidos de manera responsable y sin intermediarios, en un contexto que favorece el contacto directo entre productor y consumidor.

Cómo es el proceso de selección

La inscripción se realiza a través de un formulario online: https://docs.google.com/forms/. El acceso al formulario está disponible en el link que se encuentra en las historias del Instagram oficial de la feria: @feriaciudadjardin.yb.

Durante febrero, los organizadores recibirán las postulaciones y realizarán una selección en base al tipo de emprendimiento, la propuesta y la afinidad con el perfil de la feria. La convocatoria está abierta a distintos rubros, con el objetivo de seguir ampliando y renovando la oferta del paseo.

Formar parte de la Feria Ciudad Jardín no solo implica un espacio de venta, sino también la posibilidad de integrarse a una comunidad de emprendedores que comparte experiencias, visibilidad y contacto directo con el público.

1

2

3

4

5

6

