La Legislatura designará a un nuevo Defensor del Pueblo: “Es un proceso transparente y abierto a toda la ciudadanía”

La Legislatura puso en marcha el proceso para designar a un nuevo Defensor del Pueblo, cargo de rango constitucional cuya función es proteger a los ciudadanos frente a actos u omisiones del Estado provincial. Así lo confirmó a LA GACETA la legisladora Carolina Vargas Aignasse, quien preside las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos, los dos ámbitos parlamentarios que tendrán a su cargo la evaluación de los postulantes.