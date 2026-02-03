La Legislatura designará a un nuevo Defensor del Pueblo: “Es un proceso transparente y abierto a toda la ciudadanía”
La Legislatura puso en marcha el proceso para designar a un nuevo Defensor del Pueblo, cargo de rango constitucional cuya función es proteger a los ciudadanos frente a actos u omisiones del Estado provincial. Así lo confirmó a LA GACETA la legisladora Carolina Vargas Aignasse, quien preside las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones y Acuerdos, los dos ámbitos parlamentarios que tendrán a su cargo la evaluación de los postulantes.
En diálogo con Buen Día Verano, la parlamentaria explicó que este martes quedó habilitado el registro de inscripción para los interesados en ocupar el cargo, en cumplimiento de los plazos establecidos por la ley. “Hoy se publicó el llamado y mañana también se lo hará, como lo establece la normativa”, aclaró Vargas Aignasse al detallar el inicio formal del procedimiento.
La legisladora recordó que el Defensor del Pueblo es una institución con rango constitucional, ocupada por un ciudadano independiente, cuya misión es defender a las personas y a la comunidad frente a situaciones en las que se vean vulnerados sus derechos, tanto por acciones u omisiones del Estado como en su rol de usuarios y consumidores.
El mandato del actual defensor vence el 7 de marzo, ya que asumió el 8 de marzo de hace cinco años. Por ese motivo, el proceso de selección deberá culminar antes de esa fecha. “La ley fija plazos muy precisos y por eso iniciamos este procedimiento con la antelación necesaria”, señaló.
Vargas Aignasse aclaró que el actual titular del organismo puede volver a postularse, ya que la reelección está prevista, aunque deberá someterse al mismo proceso que el resto de los aspirantes. “No hay ningún impedimento; cualquier ciudadano que reúna los requisitos puede inscribirse”, afirmó.
Las inscripciones deben realizarse por Mesa de Entradas de la Legislatura, presentando la documentación exigida por la ley. En ese sentido, la legisladora recomendó consultar la normativa vigente, disponible en la página oficial del Poder Legislativo, donde se detallan todos los requisitos.
Una vez finalizada la etapa de inscripción, se publicará la nómina de postulantes para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones. Los candidatos tendrán luego un plazo de tres días para realizar su descargo. Concluido ese procedimiento, ambas comisiones deberán reunirse para emitir un dictamen, que será elevado al recinto para su tratamiento.
“La Legislatura define por mayoría la designación”, explicó Vargas Aignasse, quien destacó que, por primera vez, se decidió publicar el cronograma completo del proceso, con el objetivo de garantizar transparencia y acceso a la información. “Nos pareció importante que no solo los postulantes, sino toda la comunidad, conozcan los plazos y las etapas”, sostuvo.
El período de inscripción se extenderá hasta el 11 de febrero, mientras que el 13 se dará a conocer la lista oficial de inscriptos. “El procedimiento es sumamente riguroso, por eso es fundamental respetar cada uno de los plazos para no quedar afuera por defectos de forma”, concluyó la legisladora.