Alistan la recepción de inscripciones de postulantes a defensor del Pueblo

Una vez oficializada la convocatoria a interesados, podrán presentar la documentación quienes cumplan con los requisitos previstos por la normativa. Ellos son: 1) ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años de obtenida; 2) 25 años de edad, como mínimo; 3) estar domiciliado en la provincia en forma ininterrumpida por lo menos dos años antes de su designación; 4) tener en cuenta que “el cargo de Defensor del Pueblo tiene las mismas incompatibilidades e inhabilidades que las previstas para el ejercicio de la Magistratura Judicial. Le está especialmente vedado estar afiliado a partido político alguno, así como la actividad política partidaria”.