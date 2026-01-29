Alistan la recepción de inscripciones de postulantes a defensor del Pueblo

Tras haber quedado al frente del Poder Ejecutivo (PE) durante parte de enero, el vicegobernador Miguel Acevedo lleva adelante los últimos ajustes para hacer uso de su licencia. Y en ese marco, recibió en su despacho al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla.
En diálogo con la prensa, el referente peronista de Aguilares explicó que se abordaron asuntos relacionados a la agenda de la Cámara provincial, y también del Poder Ejecutivo (PE), dado el impacto de las tormentas en distintas localidades de Tucumán.
Mansilla recordó que, en la sesión del martes, se dio aval a los dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que había enviado el gobernador Osvaldo Jaldo, por lo que “no está quedando ningún tema legislativo por ahora” en la lista de pendientes.
De todos modos, aclaró que se mantiene “la guardia activa”, para concurrir al recinto en caso de que se lo requiera.
“Hablamos (con el vicegobernador) de un par de días que se va a tomar de licencia. Creo que estuvieron conversando con el gobernador de la provincia y seguramente vamos a estar a cargo del Poder Legislativo”, anticipó.
Agregó que, en el encuentro con Acevedo, “también hablamos de lo que se viene en el ámbito del Poder Legislativo”. “Uno de los temas es seguramente la inscripción (de postulantes para el cargo) de defensor del Pueblo, con los candidatos que quieran participar de esta importante repartición que cuenta la provincia”. Sucede que el actual ombudsman, Eduardo “Lalo” Cobos, fue designado por la Legislatura el 8 de marzo de 2021, en una sesión recordada porque derivó en la primera ruptura concreta entre el manzurismo y el jaldismo.
Este cargo tiene una duración de cinco años, con la posibilidad de reelección; así, el ex legislador por la sección Este tiene chances de continuar al frente de las oficinas de calle Balcarce 64.
Una vez oficializada la convocatoria a interesados, podrán presentar la documentación quienes cumplan con los requisitos previstos por la normativa. Ellos son: 1) ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años de obtenida; 2) 25 años de edad, como mínimo; 3) estar domiciliado en la provincia en forma ininterrumpida por lo menos dos años antes de su designación; 4) tener en cuenta que “el cargo de Defensor del Pueblo tiene las mismas incompatibilidades e inhabilidades que las previstas para el ejercicio de la Magistratura Judicial. Le está especialmente vedado estar afiliado a partido político alguno, así como la actividad política partidaria”.
¿Cómo se elige ombudsman en Tucumán? Su designación surge de la Legislatura, “por el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros en sesión especial y pública convocada al efecto”. Para ello, la comisión de Peticiones y Acuerdos de la Cámara analiza las postulaciones y elevará un dictamen con los pliegos de un titular y dos adjuntos.