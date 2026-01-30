Últimos días para postular a una pasantía en la Delegación de la Unión Europea en Argentina

Quedan pocos días para aplicar a una nueva convocatoria de pasantías pagas en la Delegación de la Unión Europea en Argentina, orientada a jóvenes egresados interesados en las relaciones internacionales, la comunicación y la política. La fecha límite para enviar la postulación es el 2 de febrero.
La convocatoria corresponde a dos prácticas financiadas de hasta seis meses en la Sección de Política, Prensa e Información de la Delegación de la UE. La primera pasantía comenzará en marzo de 2026 y la segunda está prevista para octubre de 2026, ambas sujetas a disponibilidad presupuestaria.
De qué se trata la pasantía
La Sección de Política, Prensa e Información trabaja en el análisis político, los vínculos diplomáticos y la comunicación institucional de la Unión Europea en Argentina. También desarrolla campañas en redes sociales, actividades culturales y eventos públicos para fortalecer la visibilidad de la UE en el país.
Los pasantes formarán parte de un equipo de cinco personas y participarán en tareas vinculadas a la comunicación, el análisis político y la diplomacia pública.
Cuáles son las tareas principales
Entre las funciones previstas se incluyen:
- la colaboración en contenidos para redes sociales,
- el apoyo en la organización de eventos y actividades de prensa,
- el monitoreo diario de medios argentinos y la elaboración de informes.
También se realizarán investigaciones sobre legislación, estadísticas y políticas europeas, además de participar en reuniones con otras embajadas, organizaciones sociales y organismos gubernamentales.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida a jóvenes graduados con título universitario, que tengan menos de un año de experiencia profesional al momento de firmar el acuerdo de prácticas.
Se requiere nivel avanzado de inglés y residencia en Argentina.
No se aceptarán postulaciones de personas que ya hayan realizado prácticas o trabajado más de seis semanas en instituciones de la UE.
Cómo aplicar paso a paso
Para postularse, los candidatos deben enviar un mail a delegation-argentina-recruitment@eeas.europa.eu con la siguiente documentación:
- Un CV en formato Europass (no se aceptan otros modelos).
- Una carta de presentación explicando el interés en realizar la pasantía.
- Un formulario de solicitud completo.
- En el asunto del correo se debe indicar: Prácticas Financiadas - Pasantía subvencionada - Sección Política, Prensa e Información.
Antes de aplicar, se recomienda revisar el sitio web oficial y los criterios generales de elegibilidad del programa.
Qué cubre la pasantía
Las personas seleccionadas recibirán una beca mensual para gastos de manutención. Los costos de viaje, visado, seguro y alojamiento quedan a cargo del pasante.
Tras la evaluación, sólo los preseleccionados serán contactados para una entrevista.