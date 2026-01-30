Secciones
Últimos días para postular a una pasantía en la Delegación de la Unión Europea en Argentina

La convocatoria está orientada a graduados con interés en política, comunicación y relaciones internacionales. La inscripción finaliza el 2 de febrero de 2026.

PASANTÍAS. La convocatoria cierra el 2 de febrero de 2026 y está dirigida a jóvenes graduados con interés en política, comunicación y relaciones internacionales. PASANTÍAS. La convocatoria cierra el 2 de febrero de 2026 y está dirigida a jóvenes graduados con interés en política, comunicación y relaciones internacionales. / FREEPIK
Hace 19 Min

Quedan pocos días para aplicar a una nueva convocatoria de pasantías pagas en la Delegación de la Unión Europea en Argentina, orientada a jóvenes egresados interesados en las relaciones internacionales, la comunicación y la política. La fecha límite para enviar la postulación es el 2 de febrero.

La convocatoria corresponde a dos prácticas financiadas de hasta seis meses en la Sección de Política, Prensa e Información de la Delegación de la UE. La primera pasantía comenzará en marzo de 2026 y la segunda está prevista para octubre de 2026, ambas sujetas a disponibilidad presupuestaria.

De qué se trata la pasantía

La Sección de Política, Prensa e Información trabaja en el análisis político, los vínculos diplomáticos y la comunicación institucional de la Unión Europea en Argentina. También desarrolla campañas en redes sociales, actividades culturales y eventos públicos para fortalecer la visibilidad de la UE en el país.

Los pasantes formarán parte de un equipo de cinco personas y participarán en tareas vinculadas a la comunicación, el análisis político y la diplomacia pública.

Cuáles son las tareas principales

Entre las funciones previstas se incluyen:

- la colaboración en contenidos para redes sociales, 

- el apoyo en la organización de eventos y actividades de prensa, 

- el monitoreo diario de medios argentinos y la elaboración de informes. 

También se realizarán investigaciones sobre legislación, estadísticas y políticas europeas, además de participar en reuniones con otras embajadas, organizaciones sociales y organismos gubernamentales.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a jóvenes graduados con título universitario, que tengan menos de un año de experiencia profesional al momento de firmar el acuerdo de prácticas. 

Se requiere nivel avanzado de inglés y residencia en Argentina.

No se aceptarán postulaciones de personas que ya hayan realizado prácticas o trabajado más de seis semanas en instituciones de la UE.

Cómo aplicar paso a paso

Para postularse, los candidatos deben enviar un mail a delegation-argentina-recruitment@eeas.europa.eu con la siguiente documentación:

- Un CV en formato Europass (no se aceptan otros modelos).

- Una carta de presentación explicando el interés en realizar la pasantía.

- Un formulario de solicitud completo.

- En el asunto del correo se debe indicar: Prácticas Financiadas - Pasantía subvencionada - Sección Política, Prensa e Información.

Antes de aplicar, se recomienda revisar el sitio web oficial y los criterios generales de elegibilidad del programa.

Qué cubre la pasantía

Las personas seleccionadas recibirán una beca mensual para gastos de manutención. Los costos de viaje, visado, seguro y alojamiento quedan a cargo del pasante. 

Tras la evaluación, sólo los preseleccionados serán contactados para una entrevista.

