Voces de adolescentes y jóvenes inspiran nuevas formas de prevenir el suicidio

“Malestamos, cuando el dolor es colectivo. Capacidades locales para la promoción de salud mental a nivel comunitario y para la prevención de la conducta suicida en la población joven de Colonia, Soriano y Río Negro” es una investigación desarrollada en Uruguay que busca comprender cómo las comunidades pueden cuidar a sus jóvenes desde la cercanía y la escucha activa. “El título nace de la idea de que el malestar no es individual, es colectivo”, explicó Camila, frente a un aula atenta.