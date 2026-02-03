Secciones
El joven atacado por una patota en Tafí del Valle: “Sobreviví porque tengo a Jesús conmigo”

Patricio Ledezma, de 19 años, utilizó sus redes sociales para contar la agresión que sufrió a la salida de un boliche. La Justicia ya interviene.

PATRCIO LEDEZMA ROMPIÓ EL SILENCIO PATRCIO LEDEZMA ROMPIÓ EL SILENCIO
Hace 1 Hs

Patricio Ledezma, el joven de 19 años que fue salvajemente agredido a la salida de un boliche en Tafí del Valle, brindó su testimonio a través de un video publicado en redes sociales. En el mensaje, difundido en TikTok, relató el violento episodio y aseguró que logró sobrevivir “de milagro”.

Patricio sufrió graves lesiones como consecuencia de la golpiza: presenta el rostro desfigurado y ambos hombros dislocados. “No hagan eso, pueden matar a alguien. Yo tengo a Jesús conmigo, por eso no me pasó nada”, expresó en el video que difundió, visiblemente afectado al recordar el ataque ocurrido durante el último fin de semana.

El hecho había sido denunciado formalmente el jueves 29 por la madre de la víctima, quien indicó que Patricio fue atacado por una patota integrada por alrededor de 20 personas, a la salida del local bailable “La Cañada”. Según la denuncia, el joven fue golpeado de manera brutal, quedando tendido en el suelo.

En su testimonio, Ledezma repudió la agresión sufrida y sostuvo que salvó su vida de manera casi milagrosa. “Podría haber terminado mucho peor”, señaló, al tiempo que agradeció el acompañamiento recibido tras la difusión del caso.

De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, los agresores serían jugadores de rugby pertenecientes a un club de Concepción, aunque la investigación continúa en curso y no hubo confirmaciones oficiales al respecto.

El episodio generó una profunda conmoción en la comunidad y reavivó el recuerdo del caso de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, un antecedente que marcó a la sociedad argentina.

En tanto, la madre de Patricio ya solicitó medidas urgentes ante la Justicia para avanzar con la identificación y sanción de los responsables del ataque. Las autoridades judiciales y policiales continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

