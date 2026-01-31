Reforma laboral: Tucumán perdería casi $80.000 millones por la baja de Ganancias

El proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso abrió un frente de tensión con las provincias y Tucumán aparece entre las jurisdicciones más afectadas. El punto más sensible es la reducción del Impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, una modificación que, de aprobarse sin cambios, provocaría una fuerte caída en los recursos coparticipables que reciben los distritos.