Ya se han recuperado más de 280 hectáreas de tierras usurpadas en Tucumán

Jaldo destacó la labor impulsada por la Fiscalía de Estado en conjunto con otras dependencias.

Hace 3 Hs


El gobernador, Osvaldo Jaldo, acompañado por el Gabinete de Ministros, informó sobre las políticas impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a prevenir y combatir las usurpaciones de terrenos que forman parte del patrimonio público provincial.

Jaldo sostuvo: “es un tema que preocupaba mucho a los tucumanos antes de que lleguemos al gobierno como las usurpaciones y, sobre todo, las usurpaciones en general, pero en particular aquellas que se hicieron en los lugares donde Dios nos dio la naturaleza, lugares bellos, turísticos y que, lamentablemente, por error u omisión, por falta de control se han usurpado cientos de hectáreas”. “La fiscal de Estado, Gilda Pedicone es la que hizo un impecable trabajo. Trabajos que vamos haciendo en un año y nueve meses de gobierno y venimos cumpliendo la palabra empeñada. Este gobierno viene a poner orden en la provincia de Tucumán”, afirmó.

Por su parte, Pedicone detalló que esto “ha permitido recuperar vistas, espacios, naturaleza. Eso es un patrimonio también para la provincia, pero es también un atractivo turístico. Estamos pensando en una provincia que vuelva a ser El Jardín de la República, este jardín estaba bastante maltratado”. Dijo que han actuado Catastro de la provincia, la Dirección de Turismo, Flora y Fauna. “Tenemos recuperados en manos nuestras 280 hectáreas, inmuebles que van desde Ticucho, El Cadillal, El Mollar; también tenemos en León Rougés, en Yerba Buena, en San Javier, y tenemos el proceso de recuperación para los próximos 30 días, calculando los tiempos procesales y administrativos, 622,46 hectáreas”.

La funcionaria informó además que “estos números reflejan que tenemos en proceso, con sentencias inclusive de detención de personas en infracción con este tema, 106 causas penales, 461 causas civiles, y ahí tenemos amparos, desalojos y reivindicaciones. Estos números son resultado de una decisión política que en el caso de Fiscalía de Estado se ha manifestado en esta gestión efectiva de recuperación de los inmuebles”.

Pedicone agregó que “si algo podemos dejar de este paso por la función pública, es una cultura de los vecinos de Tucumán, de que la usurpación es una práctica contraria a la ley y que no queda impune. Hay sanciones. Nos han acompañado también en este tema el Poder Judicial. Hay una cultura que estamos revirtiendo y probablemente nos sobreviva como gestión”.

Finalmente, la fiscal explicó el destino de los inmuebles recuperados: “la tarea es recuperar, tenerlos con nosotros, darles un destino útil y convertirlos en una política que el gobernador definirá en los próximos meses qué hacemos con todo eso para que no se repita y para que cada inmueble recuperado se convierta en una nueva obra pública atendida con los recursos de la venta de ese inmueble hoy recuperado… tenemos proyectos pensados, elaborados, de que cada recuperación a su vez tenga un destino. El Ministro de Seguridad ha estado justamente haciendo dos inmuebles para ocupar para Policía, para dependencias, que hoy estamos alquilando y tenemos inmuebles listos para ser usados con un buen destino”.

