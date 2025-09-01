Ya se han recuperado más de 280 hectáreas de tierras usurpadas en Tucumán

Finalmente, la fiscal explicó el destino de los inmuebles recuperados: “la tarea es recuperar, tenerlos con nosotros, darles un destino útil y convertirlos en una política que el gobernador definirá en los próximos meses qué hacemos con todo eso para que no se repita y para que cada inmueble recuperado se convierta en una nueva obra pública atendida con los recursos de la venta de ese inmueble hoy recuperado… tenemos proyectos pensados, elaborados, de que cada recuperación a su vez tenga un destino. El Ministro de Seguridad ha estado justamente haciendo dos inmuebles para ocupar para Policía, para dependencias, que hoy estamos alquilando y tenemos inmuebles listos para ser usados con un buen destino”.