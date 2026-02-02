Secciones
EspectáculosFamosos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Su primer hijo, Santiago, falleció poco antes de nacer y su historia volvió a cobrar relevancia en los últimos días, luego de que la exmodelo recordara públicamente aquel episodio que la marcó para siempre.

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino “Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino
Hace 2 Hs

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino atravesaron una de las pérdidas más dolorosas de sus vidas antes de convertirse en padres de Micaela y Candelaria. Su primer hijo, Santiago, falleció poco antes de nacer y su historia volvió a cobrar relevancia en los últimos días, luego de que la exmodelo recordara públicamente aquel episodio que la marcó para siempre.

Aunque el tema resurgió recientemente en redes sociales, Aquino ya había contado en 2022 qué fue lo que ocurrió realmente durante ese embarazo. En una entrevista, relató el dramático momento con crudeza: “A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió”.

La situación derivó además en graves consecuencias para su salud. Según explicó, las múltiples transfusiones que recibió durante la internación le provocaron una enfermedad que la acompañó durante años: “En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida”, expresó.

El proceso de recuperación emocional fue largo y doloroso. A pesar de ello, con el tiempo logró volver a quedar embarazada y llevar adelante dos gestaciones a término, de las que nacieron Micaela y Candelaria, hoy reconocidas influencers. Actualmente, Aquino mantiene una relación distante con ellas, situación que dejó entrever en recientes publicaciones en Instagram.

En el ciclo de streaming conducido por Matías Vázquez para Pronto, la exmodelo también recordó cómo fue la despedida de Santiago. Allí reveló que Tinelli fue quien se encargó del entierro en el Cementerio de la Recoleta y revivió ese momento desgarrador: “Marcelo lo alzó, lo llevó a la Recoleta y lo enterró solo. Cuando vi el cajoncito que decía ‘Santiago Tinelli’, me desmayé. Lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba”.

Temas Marcelo Tinelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Tomás Mazza, el influencer que fue señalado como el nuevo novio de Juanita Tinelli

Quién es Tomás Mazza, el influencer que fue señalado como el nuevo novio de Juanita Tinelli

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
3

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
4

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
5

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas
6

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Más Noticias
Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta amarilla a lo largo del país: nueve provincias están bajo riesgo por tormentas y vientos severos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Cartas de lectores: la ruleta de los semáforos

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Hay alerta roja por calor extremo y amarilla por tormentas: son 15 las provincias afectadas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Comentarios