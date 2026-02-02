“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Aunque el tema resurgió recientemente en redes sociales, Aquino ya había contado en 2022 qué fue lo que ocurrió realmente durante ese embarazo. En una entrevista, relató el dramático momento con crudeza: “A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió”.