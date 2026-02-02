“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino atravesaron una de las pérdidas más dolorosas de sus vidas antes de convertirse en padres de Micaela y Candelaria. Su primer hijo, Santiago, falleció poco antes de nacer y su historia volvió a cobrar relevancia en los últimos días, luego de que la exmodelo recordara públicamente aquel episodio que la marcó para siempre.
Aunque el tema resurgió recientemente en redes sociales, Aquino ya había contado en 2022 qué fue lo que ocurrió realmente durante ese embarazo. En una entrevista, relató el dramático momento con crudeza: “A los 24 años, con 8 meses y 20 días de embarazo, perdí a mi hijo. Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió”.
La situación derivó además en graves consecuencias para su salud. Según explicó, las múltiples transfusiones que recibió durante la internación le provocaron una enfermedad que la acompañó durante años: “En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida”, expresó.
El proceso de recuperación emocional fue largo y doloroso. A pesar de ello, con el tiempo logró volver a quedar embarazada y llevar adelante dos gestaciones a término, de las que nacieron Micaela y Candelaria, hoy reconocidas influencers. Actualmente, Aquino mantiene una relación distante con ellas, situación que dejó entrever en recientes publicaciones en Instagram.
En el ciclo de streaming conducido por Matías Vázquez para Pronto, la exmodelo también recordó cómo fue la despedida de Santiago. Allí reveló que Tinelli fue quien se encargó del entierro en el Cementerio de la Recoleta y revivió ese momento desgarrador: “Marcelo lo alzó, lo llevó a la Recoleta y lo enterró solo. Cuando vi el cajoncito que decía ‘Santiago Tinelli’, me desmayé. Lloraba, estaba deshecho. Lloraba por mí y por el bebé que no estaba”.