Presos liberados en Venezuela

La administración interina de Delcy Rodríguez se comprometió a liberar a los disidentes detenidos

Hace 3 Hs

El gobierno de Venezuela informó que suman más de 800 excarcelaciones de presos políticos desde “antes de diciembre” pasado, pero la ONG especializada Foro Penal cuestiona la cifra.

La administración interina de Delcy Rodríguez se comprometió a liberar a los disidentes detenidos, luego de asumir el poder por la caída de Nicolás Maduro.

El proceso ha sido lento. El sábado hubo una aceleración con más de 100 excarcelaciones, mientras decenas de personas acampan frente a las cárceles a la espera de que sus familiares salgan en libertad.

“Desde diciembre hasta ahora, van 808 excarcelaciones”, dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. No está claro el período al que se refiere.  Rodríguez dijo el viernes que eran 626 las liberaciones desde diciembre. Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, verificó desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros; 266 desde el 8 de enero, cuando anunciaron las liberaciones.

“No cuadra ninguna de las cifras” que manejan, explicó Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal. “Ellos no tienen la lista”, respondió Cabello en relación a las discrepancias.

Foro Penal y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas en Venezuela.


