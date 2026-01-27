Presos liberados en Venezuela

“Desde diciembre hasta ahora, van 808 excarcelaciones”, dijo el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello. No está claro el período al que se refiere. Rodríguez dijo el viernes que eran 626 las liberaciones desde diciembre. Foro Penal, que presta apoyo legal a presos políticos, verificó desde diciembre 383 excarcelaciones, entre ellos varios extranjeros; 266 desde el 8 de enero, cuando anunciaron las liberaciones.