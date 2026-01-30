Bajo presión, Caracas abre su modelo petrolero

Trump dijo que controlaría la comercialización del petróleo de Venezuela. En los últimos días entregó al país $500 millones de dólares, provenientes de ventas de crudo a precio de mercado, sin los descuentos obligados por las sanciones. El nuevo texto autoriza la emisión de contratos a empresas privadas para explotar, distribuir y comercializar la producción sin participación del Estado, e incluso autorizan la transferencia de sus activos a privados.