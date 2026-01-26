Liberan un centenar de presos políticos en Venezuela

Entre los opositores que aún siguen detenidos destaca Juan Pablo Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado y vinculado a una supuesta conspiración contra las elecciones de gobernadores y diputados al Parlamento en 2025. También quedan excluidos el activista Javier Tarazona, encarcelado desde 2021 por “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”, así como Freddy Superlano, detenido en julio de 2024, en medio de las protestas contra la reelección de Maduro.