Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna

Entre 2016 y 2018, Lines tuvo a su cargo la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, la Deuda Externa y la Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Con anterioridad, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.