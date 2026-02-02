Secciones
Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del Indec tras la salida de Marco Lavagna

El economista ya integraba la estructura del organismo, donde se desempeñaba como director técnico desde 2018.

Hace 1 Hs

Tras la salida de Marco Lavagna, la administración de Javier Milei confirmó a Pedro Lines como nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un funcionario de perfil técnico, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y magíster en Economía por el Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente, además, cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Lines ya integraba la estructura del Indec, donde se desempeñaba como director técnico desde 2018. En ese rol estuvo a cargo de la coordinación y elaboración del Programa Estadístico Anual del país y del desarrollo de normas y procedimientos técnicos vinculados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como de la construcción de indicadores sociales y económicos.

Asimismo, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas, que asiste al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA) en la resolución de problemas de investigación del Sistema de Cuentas Nacionales (SNA) y en la revisión de su programa de implementación.

Entre 2016 y 2018, Lines tuvo a su cargo la compilación de las estimaciones de la Balanza de Pagos, la Deuda Externa y la Posición de Inversión Internacional (PII) de la Argentina. Con anterioridad, entre 2011 y 2016, trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar, donde lideró la elaboración de los cuadros de Oferta y Utilización y las cuentas por sector institucional de ese país.

En el plano académico, se desempeñó durante diez años como ayudante ad honorem de Econometría en la UBA. Su trayectoria profesional comenzó en el área de Cuentas Nacionales, participando en las estimaciones del año base 1993 de la Argentina, con tareas de recolección, validación y análisis de datos. Posteriormente, fue responsable de la consistencia final y del tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997, además de los cálculos de consumo privado e inversión bruta interna fija.

A lo largo de su carrera, también desarrolló modelos de simulación macroeconómica para la formulación de programas financieros de mediano plazo y trabajó en la desestacionalización de series económicas. Cuenta con una amplia experiencia en la recopilación, compilación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, así como un profundo manejo de software estadístico.

Desde el organismo oficial destacaron el perfil del nuevo titular. “El nombramiento de Lines, dado su perfil eminentemente técnico, asegura la continuidad institucional de las operaciones estadísticas vigentes del organismo y de su calendario de difusión anticipado anual”, informó el Indec en un comunicado.

