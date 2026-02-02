Indec: cómo es el cambio que promovía Lavagna y cuyo freno motivó su renuncia

Asimismo, se contempla una actualización de los períodos de referencia de ponderadores, de índices y de precios, y la modificación del cálculo de los índices, tanto en la fórmula como en la forma de agregación. El relevamiento estadístico actual utiliza herramientas digitales y recolecta 500.000 precios por mes en todo el territorio nacional. La muestra incluye más de 24.500 puntos de venta en 39 aglomerados urbanos.