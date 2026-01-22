Comenzaron los trabajos de recuperación en la Ruta 321 en Lules

Con el cese de las lluvias intensas, el Gobierno de Tucumán puso en marcha el plan de recuperación de la Ruta Provincial 321, en la zona de Lules, uno de los sectores más damnificados por los fenómenos climáticos de la última semana. Las tareas actuales se centran en la remoción de sedimentos, despeje de calzada y la evaluación técnica de los daños estructurales provocados por la crecida del río Lules. Esta intervención es prioritaria para la gestión, dado que se trata de una arteria fundamental para la conectividad de la región y el transporte de la producción local.El despliegue operativo coordinado por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) incluye el uso de retroexcavadoras y camiones para la limpieza de los tramos que sufrieron socavamiento.