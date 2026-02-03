Secciones
SociedadActualidad

Vivir en alerta: el desafío de reparar la ruta 321 en Lules

Tras el colapso de la calzada, Vialidad ejecuta una compleja maniobra para reconstruir el camino y evitar nuevos daños.

RECONSTRUCCIÓN. Así está la zona donde el agua arrasó con la calzada. RECONSTRUCCIÓN. Así está la zona donde el agua arrasó con la calzada.
Hace 4 Hs

Nancy camina despacio, de la mano de su hijo, por un costado de la ruta provincial 321. A lo lejos, el asfalto aparece partido, sostenido apenas sobre un borde irregular que el río Lules fue socavando con cada crecida. Se detiene, mira el cauce y suspira. “Se rellena de forma paliativa, pero llueve y el río socava todo. Este es un lugar hermoso para venir en familia, para hacer deportes, y sentimos que nada va a cambiar hasta que no se hagan trabajos bien hechos”, dice.

Su testimonio resume el sentimiento de muchos vecinos que, mientras observan el despliegue de máquinas, se preguntan si esta vez las obras alcanzarán para frenar la amenaza.

Comenzaron los trabajos de recuperación en la Ruta 321 en Lules

Comenzaron los trabajos de recuperación en la Ruta 321 en Lules

Tras el último temporal, el Ministerio de Obras Públicas puso en marcha un operativo de recuperación de la ruta 321 en la zona de la Quebrada de Lules, uno de los puntos más castigados por el desborde del río. Las tareas iniciales se concentraron en la remoción de sedimentos, el despeje de la calzada y la evaluación de los daños estructurales que dejaron las crecidas. Así, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) inició el desvío controlado del cauce del río hacia su margen izquierdo.

Para llevar adelante esta tarea, el Gobierno provincial movilizó un frente operativo integrado por una topadora y tres retroexcavadoras sobre orugas. Ayer, además, un equipo topográfico realizó mediciones precisas para determinar el volumen de áridos necesario para reconstruir el terraplén y avanzar con la recomposición de la estructura vial.

La coordinación general del operativo está a cargo del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto al secretario del área, ingeniero Jorge Chrestia, y el director de la DPV, Pablo Díaz. “No estamos simplemente tapando un bache; estamos reconstruyendo una infraestructura que fue superada por la naturaleza”, explicó Nazur. El ministro también reconoció la urgencia del reclamo vecinal y productivo: “Entendemos la preocupación de los vecinos y de los productores. Por eso dispusimos que toda la capacidad operativa del Ministerio esté concentrada en este punto para recuperar la transitabilidad lo antes posible”.

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

En Lules, entre la esperanza que despiertan las obras y la memoria de cada crecida, la carrera contra el tiempo ya empezó. Porque el río, como siempre, no espera.

A casi 11 años de otro día de terror en Lules

La preocupación que hoy vuelve a instalarse en Lules no es nueva. En marzo de 2015, una crecida extraordinaria del río dejó una marca profunda en la memoria colectiva de la ciudad. Tras una tormenta intensa que se extendió durante la noche, el cauce aumentó de manera abrupta su caudal y provocó el colapso de el puente carretero de la ruta provincial 301 y el puente ferroviario.

Las imágenes registradas desde el aire por LA GACETA mostraron entonces la magnitud del desastre. El río ensanchado, fuera de su cauce habitual, avanzando sobre las barrancas hasta socavar los pilares y hacer ceder las bases de ambos pasos. El derrumbe interrumpió la principal conexión vial con la ciudad y obligó a desviar el tránsito por la ruta provincial 321, la misma que hoy vuelve a quedar en el centro de la escena.

Pero el impacto no fue solo vial. En el barrio 2 de Abril, unas 38 familias debieron ser evacuadas de urgencia cuando el agua se llevó parte de las barrancas, destruyó un pilar del puente y arrasó con casillas, animales y maquinaria. Vecinos relataron entonces que el ruido del río “parecía un terremoto” y que el miedo se apoderó de la madrugada, en una escena que muchos comparan con las noches de tormenta actuales.

Mientras el SMN da bajo porcentaje para lluvias Minetti avizora tormentas

El sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra números que resultan un alivio para las poblaciones del interior de Tucumán que resultaron afectadas por el temporal que se desplegó durante varios días sobre la provincia. Para hoy, el SMN prevé, para las principales localidades del sur tucumano, una temperatura mínima de 20° C y una máxima de 33° C. Las probabilidades de precipitación resultan prácticamente insignificantes: un 0% durante la mañana y durante el mediodía y la siesta, y de un 0% a un 10%, durante la tarde y durante la noche. Para las jornadas de mañana y del jueves, las temperaturas irán de los 23° C, la mínima, a los 34° C (la máxima de mañana) y a los 35° C (la máxima del jueves). En estos casos, las probabilidades de lluvia, siempre de acuerdo al sitio del SMN, van de un 0% -durante la mañana- a un rango de un 10% a un 40% -hacia la tarde y la noche-, para ambos días. Para las dos jornadas siguientes se pronostica una mínima de 25° C y una máxima de 34° C (el viernes) y de 23° C y 35° C (el sábado), con una probabilidad de precipitaciones de entre un 10% y un 40%, durante las 24 horas de ambos días. En fuerte contraste, Juan Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano, pronostica tormentas desde hoy y hasta el viernes, inclusive, con mínimas de entre 22° C y 23° C, y máximas de entre 33° C y 35° C.

Disminuye el manejo de atenuación de crecientes en los diques

El titular de Defensa Civil de la provincia, Ramón Imbert, sintetizó la situación en la provincia, en cuanto a evacuados, al nivel del cauce de los ríos y a la cota de seguridad de los diques Escaba y Celestino Gelsi. En los tres aspectos se observaba una mejora, respecto de los últimos días. “Hasta ahora tengo el dato de que en el albergue Papa Francisco (de San Miguel de Tucumán) seguían evacuadas 70 personas, y en la escuela 133 Nuestra Señora de la Candelaria, de Villa Chicligasta, tres familias. Entiendo que como las condiciones climáticas acompañaron es casi seguro que la mayoría de las personas volvieron a sus casas. Es el caso de Villa Chicligasta: esas evacuaciones se debían a anegamiento y no a daños estructurales de las viviendas, por eso ya volvieron”, dijo. En cuanto a los cauces de los ríos, dijo que están en un bajo nivel: “Casi están en la normalidad”. De los diques, destacó un descenso en el manejo de la atenuación de crecientes: “De una erogación máxima de 200 metros cúbicos por segundo (m³/s), que tuvimos en El Cadillal, con un ingreso de casi 300 m³/s, ahora la erogación está en 87 m³/s, con un ingreso de 90 m³/s. Y Escaba está erogando 50 m³/s, porque el ingreso también está bajo, debido a que no hay tormentas ni en el valle del río Singuil ni en Escaba de Arriba”, explicó.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánLulesPablo DíazGobierno provincialMarcelo NazurLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos propuestas gratuitas desde el Ente Cultural de la Provincia

Dos propuestas gratuitas desde el Ente Cultural de la Provincia

Cuando bailo me olvido de la silla de ruedas: la historia de Flor Burgos y su pasión por el folclore

"Cuando bailo me olvido de la silla de ruedas": la historia de Flor Burgos y su pasión por el folclore

Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Cambios en el IPSST: actualizaron el Plan Complementario y ampliaron coberturas de salud

Lo más popular
Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
1

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
2

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán
3

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera
4

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino
5

Por qué nadie quiere agarrar los derechos de televisación del ascenso del fútbol argentino

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión
6

El Gobierno de Javier Milei paga al FMI y espera por una revisión

Más Noticias
Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Ley Penal Juvenil: el Congreso de la Nación se prepara para definir el nuevo régimen

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

San Pablo, campeón de los años 20: la historia del club que quebró la hegemonía en Tucumán

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Comentarios