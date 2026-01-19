Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”
Las intensas lluvias que afectan a Tucumán volvieron a golpear con fuerza a Lules, una de las zonas más comprometidas por el temporal. La crecida del río provocó el socavamiento de la Ruta Provincial 321, arrastró parte del asfalto y obligó a evacuar familias, mientras persiste la alerta por nuevas precipitaciones en la zona de alta montaña.
En diálogo con LA GACETA, la intendenta Marta Albarracín detalló que la situación comenzó a agravarse cerca de las 12.30 de la noche, cuando se activaron los primeros alertas por las lluvias en San Javier y otras zonas de pedemonte. “El primer golpe de agua fue alrededor de las 2.30 de la madrugada y el segundo, a las 3.30, ya hizo crecer totalmente el caudal del río, provocando el socavamiento de las partes compactadas de la ruta y llevándose el asfalto”, explicó.
Según indicó la jefa municipal, el nivel del río no descendió durante la mañana de este lunes debido a que “en la zona alta sigue lloviendo”, lo que mantiene cortado el tránsito y genera preocupación entre vecinos y productores.
Evacuaciones y zonas críticas
Albarracín confirmó que al menos dos familias debieron ser evacuadas en la zona sur de la ciudad, conocida como Nuevo Lules, en el sector de García Fernández. “Una de las familias fue trasladada al hospital y luego será alojada en una escuela, resguardada hasta que podamos solucionar los problemas. Gracias a Dios, en el resto de la ciudad no hay evacuados, pero estamos atentos a que la situación no avance”, señaló.
También advirtió que hay otras cinco o seis familias que se resisten a abandonar sus viviendas pese al riesgo. “Vamos a estar cerca, con personal permanente y con Defensa Civil, porque no sabemos qué puede pasar”, sostuvo.
El reclamo por obras estructurales
La intendenta fue contundente al reclamar inversiones de fondo para evitar que el problema se repita cada vez que hay lluvias intensas. “Las reparaciones provisorias no son suficientes. Cada vez que se arregla el asfalto o se mejora la iluminación, el río vuelve a llevarse el camino y genera los mismos perjuicios para nuestra comunidad”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la necesidad de avanzar con obras definitivas como defensas de hormigón, gaviones, muros de contención y un encauzamiento técnico del río que proteja la Ruta 321 y el acceso a la quebrada. “El río busca recuperar su cauce natural. Esto ya pasó hace más de 10 años, cuando se cayó el puente, y desde entonces no habíamos tenido una crecida de esta magnitud”, recordó.
Albarracín indicó que existe un proyecto de obras hidráulicas en el área de Obras Públicas de la Provincia desde hace varios años y aseguró que ya tomó contacto con autoridades provinciales. “Hablé con el vicegobernador y con el ingeniero Nazur para que se destinen todos los recursos necesarios y se concreten de una vez estas obras en Lules”, expresó.
Asistencia y trabajo conjunto
La intendenta agradeció el trabajo de Defensa Civil, Obras Públicas, la Policía, los bomberos y el personal municipal, y confirmó que el municipio continúa asistiendo a las familias afectadas. Además, informó que se están enviando camiones y refuerzos para proteger la zona de fincas, ante el riesgo de que el río siga avanzando.
“Voy a seguir gestionando e insistiendo para que estas obras se concreten. Esa es la misión que tengo”, concluyó.