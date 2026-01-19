Lules, en emergencia por el temporal: el río arrasó la ruta y la intendenta reclamó “inversiones de fondo”

En diálogo con LA GACETA, la intendenta Marta Albarracín detalló que la situación comenzó a agravarse cerca de las 12.30 de la noche, cuando se activaron los primeros alertas por las lluvias en San Javier y otras zonas de pedemonte. “El primer golpe de agua fue alrededor de las 2.30 de la madrugada y el segundo, a las 3.30, ya hizo crecer totalmente el caudal del río, provocando el socavamiento de las partes compactadas de la ruta y llevándose el asfalto”, explicó.