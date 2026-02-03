Arrancaron las obras para salvar la ruta 321, pero los vecinos temen que sea un "parche"

Mientras el SMN da bajo porcentaje para lluvias Minetti avizora tormentas

El sitio oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra números que resultan un alivio para las poblaciones del interior de Tucumán que resultaron afectadas por el temporal que se desplegó durante varios días sobre la provincia. Para hoy, el SMN prevé, para las principales localidades del sur tucumano, una temperatura mínima de 20° C y una máxima de 33° C. Las probabilidades de precipitación resultan prácticamente insignificantes: un 0% durante la mañana y durante el mediodía y la siesta, y de un 0% a un 10%, durante la tarde y durante la noche. Para las jornadas de mañana y del jueves, las temperaturas irán de los 23° C, la mínima, a los 34° C (la máxima de mañana) y a los 35° C (la máxima del jueves). En estos casos, las probabilidades de lluvia, siempre de acuerdo al sitio del SMN, van de un 0% -durante la mañana- a un rango de un 10% a un 40% -hacia la tarde y la noche-, para ambos días. Para las dos jornadas siguientes se pronostica una mínima de 25° C y una máxima de 34° C (el viernes) y de 23° C y 35° C (el sábado), con una probabilidad de precipitaciones de entre un 10% y un 40%, durante las 24 horas de ambos días. En fuerte contraste, Juan Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano, pronostica tormentas desde hoy y hasta el viernes, inclusive, con mínimas de entre 22° C y 23° C, y máximas de entre 33° C y 35° C.