Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Según un recorrido de LA GACETA, se pudo constatar que el río alcanzó un nivel inédito producto de la acumulación de lluvias en zonas de montaña y un segundo golpe de agua registrado durante la madrugada, que terminó por socavar la base del camino. El resultado fue el desprendimiento total del asfalto, que fue arrancado y arrastrado por la corriente.