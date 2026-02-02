Luego de estar diez meses hospitalizado, Pablo Grillo regresó a su casa y se reencontró con su familia

Pablo Grillo, el fotógrafo herido por un cartucho de un gendarme durante una marcha de jubilados y organizaciones sociales al Congreso de la Nación en marzo de 2025, fue dado nuevamente de alta este lunes y regresó a su casa.
“Unos días en casa después de 10 meses de espera. Ver a Pablo salir y respirar un poco de normalidad nos llena el alma. Este reencuentro da fuerzas para seguir. Nuestra alegría exige justicia”, escribió su familia en una publicación de Instagram junto al video donde se lo ve al fotógrafo caminando y abrazándose con sus seres queridos.
A inicios de junio pasado, Grillo fue dado de alta del Hospital Ramos Mejía pero continuó su recuperación en el Manuel Rocca, luego de casi tres meses producto de las graves lesiones que sufrió en su cabeza.
Sobre la causa judicial, la Cámara Federal confirmó el procesamiento del cabo Héctor Guerrero, identificado como el agente que disparó el cartucho que impactó en Grillo, aunque la familia del fotógrafo pide que continúe la investigación para que responsabilizar a mandos superiores de la fuerza de seguridad.
El padre del fotógrafo, Fabián Grillo, cuestionó a Patricia Bullrich, quien en el momento de la agresión estaba al mando del Ministerio de Seguridad, y denunció que hubo en el relato oficial "una construcción de mentiras".
“Primero dijeron que Pablo estaba detenido, después que la munición había rebotado varias veces en el pavimento. Van cambiando la mentira a medida que la realidad los desmiente”, afirmó Fabián desde la puerta del sanatorio donde se encontraba internado su hijo.
Por medio de las redes sociales, su familia comunicó durante todo este tiempo el estado de salud de Pablo y las diferentes intervenciones a las que fue sometido.
Grillo atravesó recuperaciones y recaídas desde que fue internado ese mismo 12 de marzo en el Hospital Ramos Mejía, del que fue externado en junio, aunque luego debió volver.
A finales de agosto, sus familiares expresaron que "no tenía la evolución que se esperaba y que si bien se encontraba clínicamente estable, neurológicamente estaba en una meseta, en terapia intensiva". El fotógrafo tuvo que ser operado nuevamente con el objetivo de "cerrar la válvula manualmente con una pequeña incisión".
La siguiente etapa de la recuperación la hizo en el hospital neurológico Manuel Rocca, donde pudo ser tratado de una manera más exhaustiva para avanzar hacia el alta y regresar a su casa.
La causa judicial
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1 de la Ciudad, a cargo de la jueza María Romilda Servini, resolvió en octubre pasado procesar al cabo de la Gendarmería Nacional Héctor Guerrero.
Según el juzgado de Servini, el gendarme actuó de modo indiferente ante las consecuencias de los seis disparos que efectuó en total, siempre en contra del protocolo de uso de su arma.
La jueza le imputó al gendarme haber efectuado otros cinco disparos (además del que impactó en la cabeza de Grillo, el miércoles 12 de marzo), todos de manera prohibida, de manera contraria a la que se permite por reglamento.
"El juzgado tiene pendiente determinar las responsabilidades políticas del operativo represivo que dejó más de cien detenciones arbitrarias, decenas de personas heridas y Pablo al borde de la muerte", expresó la familia en el momento del fallo.