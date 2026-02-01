Caso Érika: “No vamos a permitir que se proteja a nadie”, dijo Jaldo

“Vemos con mucha preocupación que la Justicia no está avanzando con la velocidad que requiere un caso tan grave como este. El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que se esclarezca, pero observamos que ese esfuerzo no está siendo acompañado por fiscales y jueces”, señaló el gobernador Osvaldo Jaldo.
El titular del Poder Ejecutivo indicó que la Policía aportó indicios y solicitó la realización de allanamientos y detenciones el jueves, pero que se registró una demora injustificada para concretarlos. “Puede haber observaciones, pero de ninguna manera se puede demorar tres días para resolverlas y, encima, hacerlo de forma parcial. Lo que resulta aún más preocupante es que el retraso se produjo por la solicitud de medidas adicionales, lo que llevó a perder tiempo valioso”, añadió el mandatario.
“Este no es un caso más. Es una causa que encierra mucho más que un delito. La Justicia debe entenderlo así y acompañar el trabajo que está realizando el Poder Ejecutivo. No hay que olvidarse de que, gracias al esfuerzo económico que hizo la Provincia, evitamos que ‘Rambito’ Sosa se escapara al exterior. Lo atrapamos con el pasaporte en la mano”, remarcó el dirigente tranqueño.
Jaldo realizó estas declaraciones luego de conocerse que, tras tres días de espera, la Justicia ordenó la detención de Justina Gordillo, la pareja de Felipe “El Militar” Sosa, el único imputado en la causa. “La Policía hizo el análisis correspondiente y no se actuó con la rapidez que este caso ameritaba. Los indicios eran relevantes. Pareciera que todavía no se entiende la gravedad de un hecho que movilizó a toda la provincia”, sostuvo.
El gobernador también detalló algunas situaciones que llamaron la atención en el Poder Ejecutivo. “Es incomprensible que en una causa tan compleja hayan intervenido cuatro fiscales en menos de un mes. Entiendo perfectamente las cuestiones vinculadas al receso y a la feria judicial, pero el expediente debería haber permanecido en manos de la fiscal que inició la investigación”, opinó.
“Insisto: no estamos ante un homicidio simple y nada más. Aquí existen cuestiones vinculadas al narcomenudeo y al narcotráfico que no estarían siendo debidamente consideradas. La Justicia ordinaria y la Federal deberían investigar todas las líneas que surgieron, muchas de las cuales fueron aportadas por la propia familia”, afirmó en una entrevista con LA GACETA.
“Según las pistas que reunió nuestra Policía, ‘Rambito’ Sosa no habría sido el único en participar del hecho. Fiscales y jueces deben ir hasta el fondo de la cuestión e investigar a todos los que podrían estar involucrados en la muerte de esta joven. Tampoco se deben dejar de lado los vínculos del acusado, que en principio estarían relacionados con otras actividades ilícitas”, subrayó.
Trascendió que hoy, a primera hora, Jaldo mantendrá una reunión con la cúpula policial para analizar el trabajo desarrollado y las líneas de investigación que deben profundizarse. “El Poder Judicial debe entender que no sólo la familia y el Gobierno están interesados en que se esclarezca el caso, sino también todos los tucumanos. No vamos a permitir que se proteja a nadie, porque no queremos un nuevo caso Lebbos en Tucumán”, concluyó Jaldo.