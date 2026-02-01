Caso Érika: “No vamos a permitir que se proteja a nadie”, dijo Jaldo

El titular del Poder Ejecutivo indicó que la Policía aportó indicios y solicitó la realización de allanamientos y detenciones el jueves, pero que se registró una demora injustificada para concretarlos. “Puede haber observaciones, pero de ninguna manera se puede demorar tres días para resolverlas y, encima, hacerlo de forma parcial. Lo que resulta aún más preocupante es que el retraso se produjo por la solicitud de medidas adicionales, lo que llevó a perder tiempo valioso”, añadió el mandatario.