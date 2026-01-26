Estos son los trabajos con mayores posibilidades de recibir un aumento en 2026, según Forbes

Tecnología y salud en el centro de la escena

La ciberseguridad es, sin dudas, una de las mayores preocupaciones globales. Por eso, los analistas de seguridad de la información tienen un futuro brillante, con una demanda que se prevé crecerá un 29%. En la misma línea, los científicos de datos son los "diamantes en bruto" del mercado: aunque su crecimiento salarial actual es más moderado, se espera que la demanda de expertos en Inteligencia Artificial dispare sus ingresos muy pronto.