Estos son los trabajos con mayores posibilidades de recibir un aumento en 2026, según Forbes

Si estás pensando en un cambio de rumbo profesional o sentís que es el momento de pedir una mejora en tu remuneración, hay buenas noticias. Un reciente estudio realizado por Resume Genius y citado por Forbes analizó las tendencias del mercado laboral actual y proyectó cuáles serán los puestos de trabajo donde los salarios crecerán con mayor fuerza durante 2026.
El informe se basa en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS) y destaca que los incrementos no son producto del azar. Según explica Eva Chan, experta en carreras profesionales de Resume Genius: "Los aumentos salariales no son algo casual, sino una respuesta a la demanda del mercado laboral". La especialista añade que "los trabajadores con habilidades especializadas en sectores de rápido crecimiento son los más indicados para negociar un aumento salarial en 2026".
El liderazgo de las finanzas y el marketing
En lo más alto de la pirámide se encuentran los gerentes financieros. Con un salario medio anual que ronda los U$S 161.700 y un crecimiento proyectado del 15% hacia 2034, estos profesionales son piezas clave para las empresas que intentan navegar contextos económicos complejos.
Casi a la par aparecen los gerentes de marketing. La digitalización extrema y la necesidad de tomar decisiones basadas en datos transformaron este rol. Hoy, las compañías están dispuestas a pagar sueldos premium a quienes logren entender y predecir el comportamiento de los consumidores en un entorno tecnológico que cambia día a día.
Tecnología y salud en el centro de la escena
La ciberseguridad es, sin dudas, una de las mayores preocupaciones globales. Por eso, los analistas de seguridad de la información tienen un futuro brillante, con una demanda que se prevé crecerá un 29%. En la misma línea, los científicos de datos son los "diamantes en bruto" del mercado: aunque su crecimiento salarial actual es más moderado, se espera que la demanda de expertos en Inteligencia Artificial dispare sus ingresos muy pronto.
Por el lado de la salud, las enfermeras registradas y las enfermeras prácticas con licencia (LPN) ocupan lugares fundamentales. Estas últimas, de hecho, experimentaron la tasa de crecimiento salarial más alta de la lista, alcanzando un 7,6%. El envejecimiento de la población y la escasez de personal sanitario hacen que estos puestos no solo sean estables, sino cada vez mejor remunerados.
Oficios por sobre títulos
No todo requiere un título universitario de grado para alcanzar buenos ingresos. Los instaladores y reparadores de líneas eléctricas, por ejemplo, lideran los puestos técnicos con salarios que superan los U$S 92.000 anuales, según el estudio. La inversión en energías renovables y la modernización de redes eléctricas los volvió indispensables.
Del mismo modo, los mecánicos de aeronaves y los operadores de equipos de construcción están viendo mejoras sustanciales en sus recibos de sueldo. Son profesiones que exigen una precisión técnica muy alta y que, ante la reactivación de industrias como la aviación y la infraestructura, se volvieron sectores sumamente competitivos.
El transporte sigue siendo esencial
Finalmente, la lista cierra con los conductores de camiones. A pesar de los avances en vehículos autónomos, la realidad logística muestra que la demanda de conductores humanos sigue siendo crítica. Con más de 2 millones de puestos de trabajo, las empresas de transporte continúan subiendo los salarios para atraer y retener personal en un rubro que es el motor del comercio.
Elegir el camino correcto dependerá de la capacidad de cada trabajador para especializarse en estas áreas de alta demanda, donde el mercado parece estar más que dispuesto a premiar el talento y la formación técnica.