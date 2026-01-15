Lanzan tres becas completas para artistas que quieran potenciar su obra en fotografía

La escena visual latinoamericana vive un momento vibrante, con nuevas voces que buscan espacios de formación accesibles y de calidad. Para acompañar ese crecimiento, Proyecto Imaginario lanzó la edición 2026/27 de su Programa de Artes Visuales y Fotografía, un ciclo online de 17 meses que propone clínicas de obra, talleres, seminarios y un seguimiento personalizado.
Esta edición llega con una oportunidad clave para artistas: tres becas completas destinadas a residentes de Argentina, México y el resto de Latinoamérica. Las becas cubren el total del costo de cursada y apuntan a quienes consolidan su camino en la fotografía o en prácticas visuales vinculadas al medio.
La convocatoria ya se encuentra abierta y permanecerá habilitada hasta la medianoche del domingo 8 de febrero de 2026, un plazo importante para quienes deban reunir portfolio, textos y documentación.
Un programa para profundizar y acompañar procesos
El ciclo está dirigido a fotógrafos y artistas visuales que deseen trabajar en profundidad sobre su obra. La propuesta combina clínicas de revisión, seminarios, talleres y visitas de artistas, con una estructura pensada para enriquecer las miradas y fortalecer la autogestión.
Las clases se dictarán en vivo los martes y jueves de 13 a 15 (hora Argentina) y quedarán disponibles en formato grabado. Participarán docentes reconocidos en el campo visual, como Eduardo Stupía, Rosana Simonassi, Verónica Fieiras y Martín Estol.
Qué ofrece la formación
El programa aborda fotografía contemporánea, edición, circulación, tecnologías, sonido, curaduría y archivo, entre otros contenidos.
Además, incluye acompañamiento individual, espacios grupales y la posibilidad de profundizar proyectos de publicación o exhibición.
Cómo aplicar
Para postular al programa o a una de las becas es necesario preparar un único archivo PDF con hasta 20 imágenes, una síntesis conceptual, una breve biografía y una carta de intención. Quienes apliquen a beca deben sumar una carta adicional que fundamente su solicitud.
La inscripción se realiza completando el formulario disponible en la biografía de Instagram: @proyecto.imaginario o ingresando a proyectoimaginario.com.ar, dentro de la sección Artes Visuales y Fotografía, donde se puede revisar en detalle el contenido del programa y acceder al formulario oficial.
Las aplicaciones se recibirán únicamente hasta las 23.59 del domingo 8 de febrero de 2026. Los resultados se anunciarán el lunes 2 de marzo y las clases iniciarán el jueves 19.
Becas para artistas de la región
Se otorgarán tres becas completas:
Una para un artista residente en Argentina.
Una para un artista residente en México.
Una para un artista residente en otro país latinoamericano.
El beneficio cubre el total del arancel, que actualmente equivale a 17 cuotas de $140.000 para residentes en Argentina o USD 140 mensuales para residentes en otros países. No se entregará dinero, sino el acceso al programa sin costo.