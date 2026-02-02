"Cualquier jugador quisiera vivir esto": la razón por la que Alexis Segovia eligió Atlético Tucumán

Su estreno se dio al minuto 83, reemplazando a Nicolás Laméndola. Aunque es zurdo y jugó por su carril natural (la izquierda), Segovia acostumbra a desempeñarse por el costado el costado derecho, para enganchar hacia el medio. En los pocos minutos que tuvo ante un Huracán cerrado, intentó mostrar sus credenciales. "Soy un jugador de banda, rápido, con buena técnica y habilidades para el 1 vs 1", se definió, agregando que Atlético es el lugar ideal para su estilo: "Es un equipo que siempre se caracterizó por tener buenas transiciones, creo que puedo aportar mucho ahí".