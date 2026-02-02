Secciones
"Cualquier jugador quisiera vivir esto": la razón por la que Alexis Segovia eligió Atlético Tucumán

El extremo llegó el jueves y el sábado ya sumó minutos ante Huracán. En exclusiva, contó qué lo sedujo del "Decano", explicó su pase frustrado a Central Córdoba y definió su estilo de juego.

DEBUT EXPRÉS. A menos de 72 horas de aterrizar en Tucumán, Segovia tuvo su estreno con la camiseta de Atlético en la igualdad frente a Huracán. DEBUT EXPRÉS. A menos de 72 horas de aterrizar en Tucumán, Segovia tuvo su estreno con la camiseta de Atlético en la igualdad frente a Huracán. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Diego Caminos
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Alexis Segovia vivió horas de pura adrenalina desde su arribo a Tucumán el pasado jueves. El extremo aterrizó en la provincia a primera hora, resolvió la logística contractual y doméstica en tiempo récord y, sin escalas, cambió el "chip" para enfocarse exclusivamente en lo futbolístico. La urgencia no dio tregua: el viernes se entrenó por segunda vez bajo las órdenes de Hugo Colace y el sábado ya ocupó un lugar en el banco de suplentes ante Huracán, sumando sus primeros minutos con la camiseta de Atlético en el empate 1-1 frente al "Globo".

Prácticamente sin tiempo de adaptación, Segovia saltó a la cancha impulsado por la necesidad. La baja de Ramiro Ruiz Rodríguez —quien pasará por el quirófano y estará ausente al menos 30 días— obligó a acelerar los plazos del refuerzo proveniente de Lanús, quien llega para oxigenar una zona con pocas alternativas tras la lesión de "RRR". En un mano a mano exclusivo con LA GACETA, el atacante reveló sus motivaciones, sus primeras impresiones de la provincia y las expectativas para un año decisivo.

La hinchada como gran atractivo

A pesar de la vorágine, Segovia tiene claro por qué eligió al "Decano". "Estuve a mil", confesó primero, para luego profundizar sobre su decisión. "Me siento bien, estoy contento de llegar. Se dio todo muy rápido y apenas me dijeron, dije que sí, porque es un club al cual admiro mucho, sobre todo por su hinchada", explicó el joven de 21 años.

El "factor Monumental" no es un secreto para nadie, y menos para Segovia, quien lo vivió de cerca durante su paso por Central Córdoba en 2024, temporada en la que integró el plantel que alzó la Copa Argentina. Al explicar qué lo sedujo, puso el foco en el entorno. "Es una institución admirable por su grandeza. Es un club muy prolijo; cualquier jugador quisiera vivir el aliento de la gente", expresó.

Además, el aterrizaje en el "Jardín de la República" le dejó una grata impresión humana. "La gente es muy amable, humilde, se nota que hay buenas personas, y eso es algo que no se consigue en todos lados", valoró sobre sus primeros contactos con los tucumanos.

Pasado, presente y perfil 

Sobre su frustrado regreso al conjunto santiagueño en este mercado, Segovia confirmó que "hubo un problema con el cargo del préstamo". Sin embargo, ese capítulo ya está cerrado. Ahora, con un contrato por una temporada con opción de compra en Atlético, su mente está puesta en el equipo de Colace.

Su estreno se dio al minuto 83, reemplazando a Nicolás Laméndola. Aunque es zurdo y jugó por su carril natural (la izquierda), Segovia acostumbra a desempeñarse por el  costado el costado derecho, para enganchar hacia el medio. En los pocos minutos que tuvo ante un Huracán cerrado, intentó mostrar sus credenciales. "Soy un jugador de banda, rápido, con buena técnica y habilidades para el 1 vs 1", se definió, agregando que Atlético es el lugar ideal para su estilo: "Es un equipo que siempre se caracterizó por tener buenas transiciones, creo que puedo aportar mucho ahí".

Con apenas 21 años pero con un currículum que incluye la reciente Copa Sudamericana con Lanús y más de 70 partidos entre Liga Profesional y Primera Nacional con Arsenal, Segovia llega con el rodaje necesario para no sentir el peso de la camiseta. "No pienso en los partidos jugados, lo único que me interesa es seguir creciendo", avisó. 

Ahora, con la espuma del debut ya baja, el extremo tendrá por primera vez una semana completa de trabajo para sintonizar con sus compañeros y demostrarle al técnico que, más que un auxilio de emergencia, llegó a Tucumán para ser una pieza fundamental en el ataque "Decano".

