Imputan a un policía retirado por un siniestro vial en la ruta 9

El siniestro vial ocurrió el 10 de septiembre de 2025, alrededor de las 17.00, cerca de El Cadillal. De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía de Homicidios I, al mando de Pedro Gallo, las víctimas circulaban por la ruta 9 por el carril este con sentido de circulación de sur a norte. Al llegar al kilómetro 1.300 antes de la entrada a Villa Mariano Moreno, Las Talitas, el acusado -quien conducía un automóvil marca y modelo Ford Fiesta a una velocidad de al menos 65,59 km por hora, por el mismo carril y sentido de circulación-, “a raíz de su falta de atención y dominio del mismo impactó a ambas bicicletas, falleciendo el masculino de 33 años por traumatismo encéfalo craneano grave mientras que el hombre de 44 años sufrió lesiones en rodilla y en hombro derecho”.