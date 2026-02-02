Secciones
Seguridad

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

Críticas porque el caso de que hayan intervenido cuatro fiscales en menos de un mes. Denuncian que ocultaron información.

Érika Antonella Álvarez. Érika Antonella Álvarez.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Erika Antonella Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo reforzó la línea de seguridad: Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer

Jaldo reforzó la línea de seguridad: "Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer"

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

La clave está en el laboratorio: las pericias que definirán el futuro del caso de Érika Alvarez

La clave está en el laboratorio: las pericias que definirán el futuro del caso de Érika Alvarez

Los polémicos sobreseimientos de El Militar: el pasado judicial que favoreció a Felipe Sosa

Los polémicos sobreseimientos de "El Militar": el pasado judicial que favoreció a Felipe Sosa

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

¿Érika Álvarez fue amenazada antes de ser asesinada?

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas
6

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Narcotráfico: para la oposición somos un centro de acopio y para el oficialismo hay fuerte control

Narcotráfico: para la oposición somos un "centro de acopio" y para el oficialismo hay "fuerte control"

Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Comentarios