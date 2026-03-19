Crimen de las francesas: hallan hisopados de las víctimas que serán analizados con nueva tecnología para identificar a los responsables

Un solo detenido

A este complejo escenario se suma una realidad judicial insoslayable: en la causa existe un único detenido con condena firme, Gustavo Lasi, quien no solo confesó su participación en los hechos en 2011, sino que además cuenta con pruebas genéticas directas que lo incriminan en la escena del crimen. No obstante, la brutalidad y la mecánica del doble femicidio —que incluyó el sometimiento, vejaciones y ejecución de dos víctimas en un terreno hostil— sostienen la hipótesis de que el condenado no pudo haber actuado en soledad. Esta convicción es la que impulsa a Jean Michel Bouvier y a la Unidad Fiscal a buscar los perfiles genéticos restantes, bajo la premisa de que aún existen responsables en libertad que participaron en el ataque junto al asesino confeso.