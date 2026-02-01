El CreaFest te prepara para crecer con tu proyecto en la Sociedad Rural de Tucumán

La propuesta apunta a acercar a Tucumán a especialistas de primer nivel. “Reunimos a los mejores expertos de cada área y los traemos a la provincia para que brinden capacitaciones”, señaló el productor. Y destacó que el evento está pensado para todo el abanico del emprendedurismo: desde quienes recién evalúan iniciar un proyecto, a partir de una idea que les ronda en la cabeza, hasta empresas consolidadas que buscan capacitar a sus equipos, pasando por aquellos que ya arrancaron.