El CreaFest te prepara para crecer con tu proyecto en la Sociedad Rural de Tucumán

Con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor del norte argentino, el próximo sábado 21 se realizará en Tucumán la segunda edición del CreaFest, un evento de capacitación intensiva destinado a emprendedores, a Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y a firmas en desarrollo.
La jornada tendrá lugar en el centro de convenciones de la Sociedad Rural de Tucumán (Camino del Perú 1.050, Yerba Buena), y convocará a participantes de toda la región del NOA.
El encuentro es organizado por Luis Juárez y Cynthia Pérez, dos emprendedores tucumanos que detectaron una demanda creciente de formación específica. “La iniciativa nació cuando advertimos que muchos emprendedores se quedaban en el marketing tradicional o solamente en ferias; por eso decidimos crear un espacio que ofreciera actualizaciones en marketing, en inteligencia artificial, en ecommerce y en absolutamente todo lo que hoy necesita un negocio para crecer”, explicó Juárez.
La propuesta apunta a acercar a Tucumán a especialistas de primer nivel. “Reunimos a los mejores expertos de cada área y los traemos a la provincia para que brinden capacitaciones”, señaló el productor. Y destacó que el evento está pensado para todo el abanico del emprendedurismo: desde quienes recién evalúan iniciar un proyecto, a partir de una idea que les ronda en la cabeza, hasta empresas consolidadas que buscan capacitar a sus equipos, pasando por aquellos que ya arrancaron.
Tras una primera edición que superó ampliamente las expectativas -se esperaban 300 personas y asistieron 500-, este año la organización elevó la apuesta. Para esta oportunidad se espera recibir a 1.500 asistentes -ya se inscribieron 600-, con presencia confirmada de emprendedores de distintas provincias del NOA.
Además del eje formativo, CreaFest sumará este año un fuerte componente solidario. Cada entrada vendida se traducirá en 10 platos de comida donados al Banco de Alimentos, y también se realizará una colecta de leche con el objetivo de reunir 1.500 litros, para lo cual se invita a los asistentes a llevar envases larga vida.
Durante la jornada, que se extenderá de 10 a 19, habrá stands de empresas clave para el sector, como Andreani, que brindará asesoramiento en logística, además de otros proveedores estratégicos. “Es un punto de encuentro para que emprendedores y PYME hablen en forma directa con quienes necesitan para hacer crecer sus negocios”, remarcó Juárez.
La experiencia se completará con patio gastronómico, breaks, música, shows, sorteos y actividades recreativas, y será transmitida en vivo por YouTube para todo el país. El evento fue declarado de interés turístico provincial -contará con apoyo del Ente Tucumán Turismo-; y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán dispondrá colectivos para facilitar el traslado de los asistentes al predio de la Rural.
Las entradas tienen un valor promocional que va desde los $35.000, y pueden adquirirse en el sitio web oficial -www.creafest.com.ar- o vía WhatsApp. al +5493815468381.