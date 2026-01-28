Secciones
SociedadEstilo de vida

El licuado proteico que recomiendan los nutricionistas para aumentar la masa muscular en pocas semanas

La bebida ideal para ingerir antes de entrenar.

El licuado de avena que recomiendan los nutricionistas. El licuado de avena que recomiendan los nutricionistas.
Hace 1 Hs

Lograr un cuerpo más saludable es posible mediante pequeños hábitos diarios. La práctica regular de actividad física, junto con una alimentación equilibrada, son fundamentales para mantener el bienestar del organismo.

El desarrollo de la masa muscular no solo aumenta la fuerza física, sino que mejora las actividades cotidianas, previene lesiones y optimiza la postura, un problema que afecta a muchas personas en su vida diaria. 

Para conseguirlo, uno de los grandes aliados que recomiendan los nutricionistas son los licuados con alto contenido proteico. Cada vez más personas optan por consumir preparaciones como los licuados y batidos naturales debido a la cantidad de beneficios que suponen, así como nutrientes y propiedades más ventajosas .

Además, su ingesta diaria fomenta la aceleración de la digestión, disminuye la ansiedad, y promueve un rendimiento eficiente antes de entrenar.

Licuado de naranja vs. jugo exprimido: ¿qué los diferencia y cuál es más saludable?

Licuado de naranja vs. jugo exprimido: ¿qué los diferencia y cuál es más saludable?
La avena proporciona energía sostenida gracias a su contenido de carbohidratos, complementando las necesidades de quienes buscan mantenerse activos. La avena proporciona energía sostenida gracias a su contenido de carbohidratos, complementando las necesidades de quienes buscan mantenerse activos.

Tomar licuado de banana y avena: ¿qué efecto tiene en nuestro hígado?

Tomar licuado de banana y avena: ¿qué efecto tiene en nuestro hígado?

Ingredientes:

Cómo preparar el licuado viral que aumenta la masa muscular

1 taza de leche (puede ser de origen animal o vegetal)

1 cucharada de proteína en polvo

2 cucharadas de avena

1 cucharada de semillas de chía

1 cucharada de pasta de maní (opcional)

1 cucharada de miel (opcional)

Hielo

Preparación:

1) En una licuadora, mezclar la leche, la proteína en polvo, la avena, las semillas de chía y, si se desea, la pasta de maní y la miel.

2) Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

3) Si se prefiere una bebida más refrescante, agregar cubos de hielo y licuar nuevamente.

4) Servir y disfrutar.

Beneficios de cada ingrediente:

Avena: Proporciona energía sostenida gracias a su contenido de carbohidratos, complementando las necesidades de quienes buscan mantenerse activos.

Miel: Como endulzante opcional, ofrece una dosis rápida de energía natural, ideal para momentos de mayor demanda física o recuperación tras el ejercicio.

Leche: Esta bebida láctea es rica en proteínas y calcio, lo que fortalece los huesos y aporta aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular.

Proteína en polvo: Concentra una alta cantidad de proteínas de calidad, ideales para potenciar el crecimiento y la recuperación muscular.

Semillas de chía: Altas en proteínas y grasas saludables como el omega-3, que contribuyen al desarrollo muscular, la salud cardiovascular y la reducción de inflamaciones.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
4

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
5

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
6

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Más Noticias
Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Ocho provincias están bajo alerta amarilla por tormentas y sigue el calor extremo en varias zonas

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Tras la fuerte tormenta de la madrugada, esto anticipa el Servicio Meteorológico para hoy

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Esto dice la psicología de las personas que no se maquillan

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Así es la casa de Lali Espósito y Pedro Rosemblat por dentro: los detalles de la espectacular mansión

Comentarios