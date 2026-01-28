El licuado proteico que recomiendan los nutricionistas para aumentar la masa muscular en pocas semanas

Lograr un cuerpo más saludable es posible mediante pequeños hábitos diarios. La práctica regular de actividad física, junto con una alimentación equilibrada, son fundamentales para mantener el bienestar del organismo.
El desarrollo de la masa muscular no solo aumenta la fuerza física, sino que mejora las actividades cotidianas, previene lesiones y optimiza la postura, un problema que afecta a muchas personas en su vida diaria.
Para conseguirlo, uno de los grandes aliados que recomiendan los nutricionistas son los licuados con alto contenido proteico. Cada vez más personas optan por consumir preparaciones como los licuados y batidos naturales debido a la cantidad de beneficios que suponen, así como nutrientes y propiedades más ventajosas .
Además, su ingesta diaria fomenta la aceleración de la digestión, disminuye la ansiedad, y promueve un rendimiento eficiente antes de entrenar.
Ingredientes:
Cómo preparar el licuado viral que aumenta la masa muscular
1 taza de leche (puede ser de origen animal o vegetal)
1 cucharada de proteína en polvo
2 cucharadas de avena
1 cucharada de semillas de chía
1 cucharada de pasta de maní (opcional)
1 cucharada de miel (opcional)
Hielo
Preparación:
1) En una licuadora, mezclar la leche, la proteína en polvo, la avena, las semillas de chía y, si se desea, la pasta de maní y la miel.
2) Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
3) Si se prefiere una bebida más refrescante, agregar cubos de hielo y licuar nuevamente.
4) Servir y disfrutar.
Beneficios de cada ingrediente:
Avena: Proporciona energía sostenida gracias a su contenido de carbohidratos, complementando las necesidades de quienes buscan mantenerse activos.
Miel: Como endulzante opcional, ofrece una dosis rápida de energía natural, ideal para momentos de mayor demanda física o recuperación tras el ejercicio.
Leche: Esta bebida láctea es rica en proteínas y calcio, lo que fortalece los huesos y aporta aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular.
Proteína en polvo: Concentra una alta cantidad de proteínas de calidad, ideales para potenciar el crecimiento y la recuperación muscular.
Semillas de chía: Altas en proteínas y grasas saludables como el omega-3, que contribuyen al desarrollo muscular, la salud cardiovascular y la reducción de inflamaciones.