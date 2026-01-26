¿Cómo se puede frenar el avance del narcotráfico en la región?

Cano consideró clave el análisis de los patrimonios de los integrantes de estas bandas, con el objetivo de detectar los mecanismos de lavado de activos y las conexiones políticas que terminan beneficiándolos. “En otras palabras, hay que identificar la trazabilidad de sus bienes y a sus verdaderos beneficiarios. Es necesario controlar la proliferación de prestamistas, el juego clandestino, el blanqueo de capitales mediante la compra de viviendas ostentosas, la construcción de edificios de lujo y el crecimiento de barrios cerrados. Si se logra seguir la ruta del dinero, se puede asestar un golpe certero al corazón de estas organizaciones”, destacó.