El Instituto Cura Brochero tendrá capacidad para alojar hasta 60 menores

El Poder Ejecutivo arrancó las tareas de alistamiento del Establecimiento “San José Gabriel del Rosario Brochero-Benjamín Paz”, que se instalará en el pabellón 8 de la unidad penitenciaria ubicada en la localidad del departamento de Trancas. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó hoy el decreto 112/4, mediante el cual se avanzará en el instituto que, por el momento, complementará al Centro para Menores Julio Argentino Roca, y donde se alojarán los menores privados de la libertad personal, ordenados por el Poder Judicial. “Será exclusivamente a fines socioeducativos y de restitución de derechos bajo un régimen diferenciado y con separación del sistema penitenciario de adultos”, dice el mencionado decreto, que también fue rubricado por el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Precisamente, esa área será la autoridad de aplicación, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia o el organismo que en el futuro lo reemplace.