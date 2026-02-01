Donald Trump aseguró que Cuba buscará negociar y que volverá a ser libre

Según explicó, la situación en Cuba es crítica debido a la interrupción del flujo de dinero y petróleo proveniente de Venezuela, una situación que se profundizó tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. En ese contexto, el jefe de la Casa Blanca destacó la actitud de Sheinbaum y aseguró que la mandataria mexicana fue “muy buena”, ya que aceptó su pedido de dejar de enviar petróleo a Cuba.