León XIV llamó a evitar la violencia en Cuba tras la advertencia de Donald Trump

La preocupación del Papa se expresa en un momento crítico para el gobierno cubano, que enfrenta un marcado desgaste interno y una conducción envejecida. Raúl Castro (94), continúa siendo una figura central de un aparato político cuya dirigencia supera, en promedio, los 80 años, lo que profundiza la sensación de agotamiento de un modelo sin capacidad visible de renovación.