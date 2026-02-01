León XIV llamó a evitar la violencia en Cuba tras la advertencia de Donald Trump

La creciente tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a encender alarmas en el escenario internacional y llegó hasta el Vaticano. Tras la última advertencia de Donald Trump, el papa León XIV expresó su inquietud y preocupación por la situación que atraviesa la isla.
Luego del rezo del Ángelus dominical, ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, llamó a evitar la violencia y a abrir canales de entendimiento, en un contexto marcado por la fragilidad del régimen castrista, según informó Clarín.
“"Me uno al mensaje de los obispos cubanos, invitando a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar los sufrimientos del querido pueblo cubano”, expresó el pontífice desde el balcón del Palacio Apostólico.
La preocupación del Papa se expresa en un momento crítico para el gobierno cubano, que enfrenta un marcado desgaste interno y una conducción envejecida. Raúl Castro (94), continúa siendo una figura central de un aparato político cuya dirigencia supera, en promedio, los 80 años, lo que profundiza la sensación de agotamiento de un modelo sin capacidad visible de renovación.
“Que la Virgen de la Caridad del Cobre asista y proteja a todos los hijos de esta amada tierra”, concluyó León XIX.
Mientras tanto, Estados Unidos parece encaminarse a una estrategia de mayor presión, similar a la aplicada en Venezuela, sin que surjan actores capaces de frenar una posible intervención.
El régimen cubano, debilitado y desprestigiado, enfrenta así uno de los momentos más críticos de su historia reciente, sin señales claras de cómo recuperar la iniciativa ni revertir un proceso que muchos consideran terminal.