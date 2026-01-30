Argentina recomendó no viajar a Cuba ante el "deterioro de las condiciones de vida" en la isla

Estados Unidos sostiene que el abastecimiento energético que recibe la dictadura de La Habana es un pilar clave para su permanencia en el poder y para la financiación de acciones que, a juicio del gobierno estadounidense, ponen en riesgo la estabilidad regional. La economía cubana, el sistema eléctrico y el transporte dependen en gran medida de la llegada de crudo y combustibles refinados del exterior.