Argentina recomendó no viajar a Cuba ante el "deterioro de las condiciones de vida" en la isla

El Gobierno de Javier Milei recomendó este viernes a la población evitar o posponer viajes a Cuba ante el “deterioro de las condiciones de vida” en la isla. La advertencia se suma a los fuertes cuestionamientos impulsados por Estados Unidos, que mantiene bajo la lupa a la conducción política del régimen cubano.
La recomendación fue difundida a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se señala: “Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación”.
Desde Cancillería detallaron que en el país caribeño “se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos”. Asimismo, recordaron que para asistencia consular en Cuba se encuentra disponible el correo electrónico consulares_ecuba@mrecic.gov.ar
Presión de EEUU al régimen cubano
La advertencia del Gobierno argentino se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre La Habana. En los últimos días, Estados Unidos adoptó duras medidas contra Cuba y contra los países que suministren petróleo a la isla, una decisión que sería una de las principales causas del deterioro de la situación que advierten desde Cancillería.
El jueves pasado, el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados de países que entreguen o vendan petróleo al régimen cubano. Con esta decisión, la administración norteamericana busca frenar una de las principales fuentes de energía de la dictadura en Cuba y, según la Casa Blanca, salvaguardar los intereses estratégicos de Washington frente a lo que define como “acciones malignas” de La Habana a nivel internacional.
La normativa establece que cualquier nación que, directa o indirectamente, suministre petróleo o productos derivados a Cuba podría verse afectada por nuevas tarifas sobre sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.
En una comparecencia ante la prensa durante la presentación de un documental sobre la primera dama, Melania Trump, el mandatario afirmó: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”.
Estados Unidos sostiene que el abastecimiento energético que recibe la dictadura de La Habana es un pilar clave para su permanencia en el poder y para la financiación de acciones que, a juicio del gobierno estadounidense, ponen en riesgo la estabilidad regional. La economía cubana, el sistema eléctrico y el transporte dependen en gran medida de la llegada de crudo y combustibles refinados del exterior.
Consultado sobre si su Gobierno busca “ahogar” a Cuba mediante estas medidas, Trump respondió que esa expresión le parece “muy dura”, aunque calificó al país caribeño como una “nación en decadencia”.