EEUU planea un bloqueo naval y total para Cuba: "No entrará nada"

El presidente de EEUU Donald Trump planea un bloqueo naval y total para Cuba, en medio de una escalada de tensiones entre ambos países. La isla atraviesa un empeoramiento económico por el freno del ingreso del petróleo venezolano, tras la intervención militar que terminó con la captura del expresidente chavista Nicolás Maduro. En esa línea, voces diplomáticas republicanas sostuvieron que ahora el bloqueo en la isla "será de verdad y no entrará nada" de crudo.