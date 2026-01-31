Donald Trump pone el ojo en Cuba y amenaza a quienes la ayuden

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba. El republicano considera necesaria la medida para la “seguridad nacional”, argumento que ya usó para justificar el ataque a Venezuela, en el que capturó al presidente Nicolás Maduro, y en su intento de “adquirir” Groenlandia, un territorio de Dinamarca.