Horóscopo 2026: las claves astrológicas para comenzar el año con el pie derecho

El inicio de este 2026 trae consigo una configuración astral que desafía la estabilidad de todos los signos del zodiaco. La interacción entre la Luna y los principales planetas genera un clima de introspección obligatoria, donde los deseos personales chocan frecuentemente con las responsabilidades del mundo exterior. Este panorama invita a revisar las bases de la seguridad propia y a cuestionar si los objetivos trazados coinciden realmente con la esencia de cada individuo.