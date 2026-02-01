Ciclismo vs caminata: qué entrenamiento es más efectivo para perder peso

Beneficios de caminar y practicar ciclismo

Por un lado, caminar con frecuencia es una de las actividades más realizadas por las personas mayores a 50 años por su accesibilidad y su bajo impacto. Según la entrenadora Claudette Sariya, certificada por la Academia Nacional de Medicina Deportiva, este ejercicio no solo puede realizarse en cualquier lugar, sino que también permite adaptaciones para aumentar su intensidad, como caminar en pendientes o utilizar chalecos con peso.