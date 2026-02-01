Ciclismo vs caminata: qué entrenamiento es más efectivo para perder peso

A la hora de perder peso, una de las dudas más frecuentes es qué tipo de actividad física resulta más efectiva y sostenible en el tiempo. El ciclismo y la caminata son dos opciones accesibles, de bajo costo y con múltiples beneficios para la salud, por lo que suelen encabezar la lista de elecciones.
Sin embargo, aunque ambas permiten quemar calorías y mejorar la condición física, no tienen el mismo impacto en el gasto energético ni en la exigencia corporal. Factores como la intensidad, la duración del entrenamiento y el nivel de condición física personal influyen en los resultados y ayudan a definir cuál de estas actividades conviene priorizar para bajar de peso.
Beneficios de caminar y practicar ciclismo
Por un lado, caminar con frecuencia es una de las actividades más realizadas por las personas mayores a 50 años por su accesibilidad y su bajo impacto. Según la entrenadora Claudette Sariya, certificada por la Academia Nacional de Medicina Deportiva, este ejercicio no solo puede realizarse en cualquier lugar, sino que también permite adaptaciones para aumentar su intensidad, como caminar en pendientes o utilizar chalecos con peso.
Además, especialistas explican que esta actividad fortalece la parte inferior del cuerpo y mejora la postura, al implicar el sostenimiento del propio peso corporal.
Por su parte, el ciclismo genera un impacto incluso más bajo sobre las articulaciones en comparación con caminar. El movimiento que realiza el pedaleo, permite ajustar la resistencia y velocidad facilitando la regulación de la intensidad del entrenamiento. Esto provoca que este deporte se convierta en una buena opción para desarrollar fuerza en los músculos como los cuádriceps y glúteos.
Cuál es mejor para bajar de peso
Si el objetivo es la pérdida de peso, ambas actividades pueden ser efectivas si se practican con la intensidad adecuada. Para quemar grasa, es clave elevar la frecuencia cardíaca a la “zona 2” o “zona 3”, estados en los que el cuerpo utiliza la grasa como fuente de energía.
De acuerdo con la especialista Olivia Amato, es más sencillo alcanzar un gasto calórico mayor en menos tiempo montando en bicicleta, ya que permite incrementar la resistencia y mantener un ritmo elevado con menos esfuerzo percibido que al caminar con pesas o en una pendiente.
Para quienes buscan perder peso, la clave está en la constancia. Realizar entre 30 y 45 minutos de ejercicio cardiovascular de cuatro a cinco veces por semana, ya sea caminando en pendiente o pedaleando con alta resistencia, puede ser clave para lograr este objetivo.